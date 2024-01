Sarà Usher il protagonista del Super Bowl LVIII Halftime Show su Apple Music: ecco il trailer che annuncia l’esibizione.

Usher e Apple Music hanno diffuso il trailer ufficiale dell’Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show. La sequenza intreccia materiali video che coprono oltre tre decenni di spettacolo, tra schiere di fan entusiasti e volti noti, tra cui Lebron James, J Balvin, Jung Kook e lo stesso Usher. La beve clip aumenta, così, l’attesa per questa straordinaria esibizione durante il Super Bowl che promette di emozionare la platea globale.

Per prepararsi all’Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show, i fan possono preordinare il nono album in studio di Usher, dal titolo ‘Coming Home’, disponibile su Apple Music il 9 febbraio. E possono anche esplorare tre decenni di successi dell’artista attraverso il catalogo di R&B, melodie da club e hit globali di Usher Essentials sulla medesima piattaforma. Non solo, con Apple Music Sing, è possibile cantare le proprie canzoni preferite con voci regolabili e testi in tempo reale per diventare protagonisti, duettare, cantare i cori.

Dopo il successo dello spettacolo dell’Halftime Show del Super Bowl LVII con Rihanna, si rinnova dunque la partnership pluriennale tra NFL, Roc Nation e Apple Music. Questo evento celebra i musicisti, gli autori, i produttori e i fan, offrendo la migliore esperienza di ascolto musicale al mondo con un catalogo di oltre 100 milioni di brani e un ascolto coinvolgente grazie all’audio spaziale. Dettagli qui.

