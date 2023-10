L’artista e creator Pietro Morello sbarca a teatro con lo spettacolo ‘Non è un concerto’ per raccontare la sua vita tra musica e impegno umanitario.

Pietro Morello, artista e creator, si prepara a fare il suo debutto teatrale con Non è un concerto, prodotto da Compagnia della Rancia e Midriasi con la direzione di Mauro Simone. Lo spettacolo si muove tra note musicali, missioni umanitarie e attività negli ospedali con i bambini per raccontare esperienze di vita vissuta unite da un comune denominatore: la Felicità. Scritta dagli stessi Simone e Morello, la storia si ispira anche al libro di Pietro Io ho piano, edito da De Agostini Libri.

“Raccontare dei bambini, le loro storie, le loro frasi, le loro riflessioni, mi fa rivivere quell’emozione che profuma di Teatro”, dichiara Pietro Morello – “Non vedevo l’ora di essere su un palco, in Teatro, con la musica, e con le storie dei bambini, come se li avessi lì con me per mano”. Aggiunge, quindi, il regista: “Scrivere con Pietro e dirigerlo è un meraviglioso gioco. La sua energia è creatività allo stato puro. Riesce a guardare con gli occhi di un bambino, ma il pensiero viaggia sulle note di un uomo rivoluzionario e sensibile”.

Lo spettacolo rappresenta un vero e proprio viaggio nella mente di Pietro, alla scoperta lati finora sconosciuti. Il pubblico avrà, così, l’opportunità di sperimentare con lui la felicità di avercela fatta, la paura della guerra, la tristezza causata dalla morte di un bambino, la gioia di credere fino in fondo e la voglia di cambiare il mondo. Non è un concerto include anche musica originale e brani celebri, insieme a racconti sulla capacità di sentirsi bambini e sul desiderio di riscatto.

L’opera sarà in scena in vari teatri italiani a partire dal 2 dicembre. Queste le prime date annunciate:

2/12 Tolentino (MC), Teatro Vaccaj

(MC), Teatro Vaccaj 4/12 Torino , Teatro Alfieri

, Teatro Alfieri 13/12 Roma , Teatro Brancaccio

, Teatro Brancaccio 16/12 Firenze , Tuscany Hall

, Tuscany Hall 19/12 Bologna , Teatro Celebrazioni

, Teatro Celebrazioni 9/1/2024 Milano, Teatro Repower

I biglietti per Non è un concerto sono disponibili a questo link a partire dal 18 ottobre.

Chi è Pietro Morello

A soli 24 anni, Pietro Morello ha conquistato e ispirato milioni di persone attraverso i social: su TikTok conta 3,7 milioni di follower, 400.000 su Instagram e 390.000 su YouTube. Grazie alla sua passione e al suo forte senso del dovere verso i bambini, le sue esperienze come operatore umanitario hanno affascinato i suoi follower dando vita a una community affiatata. Nel corso degli anni, Pietro ha scelto di dedicare la sua vita alla cura e al sostegno dei bambini in difficoltà, sia nei reparti ospedalieri sia nelle zone di guerra.

