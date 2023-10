Dopo l’enorme successo da oltre 600mila biglietti venduti, lo spettacolo ‘Il Piccolo Principe’ torna a teatro nel 2024. Ecco dove e quando.

Lo spettacolo dei record – che ha venduto oltre 60.000 biglietti e toccando città prestigiose come Roma, Bologna, Torino, Firenze e Milano – torna in scena. Parliamo de Il Piccolo Principe diretto da Stefano Genovese e prodotto da Razmataz Live, pronto a emozionare di nuovo i teatri d’Italia nella prima parte del 2024. La storia più letta e amata di tutti i tempi sarà, infatti, in tour ripartendo da Roma, per poi fare tappa a Ravenna, Torino, Napoli, Milano, Messina, Genova e Reggio Calabria.

Uno spettacolo adatto a tutte le età, con una rappresentazione che unisce prosa, musical, arte circense e installazione, sfruttando narrazione, musica, canto, scenografia e performance. Nel cast creativo diretto alla regia da Genovese, spiccano Carmelo Giammello alle scene, Paolo Silvestri per la direzione e gli arrangiamenti musicali. E ancora: Guido Fiorato per i costumi, e Giovanni Pinna per il disegno delle luci.

Locandina da Ufficio Stampa

Fedele al tono dell’opera originale, lo spettacolo si basa sulla potenza dell’immaginazione, offrendo un’esperienza evocativa che solo il teatro può garantire. Perché le parole, in questa storia lasciano spazio proprio in un approccio perfettamente aderente al pensiero di Antoine de Saint-Exupéry. L’autore originale, infatti, era convito che le immagini fossero fondamentali per rendere reale ciò che altrimenti risulterebbe incredibile.

Pubblicato per la prima volta nel 1943, Il Piccolo Principe è un racconto universale che ha incantato generazioni di lettori. Tra i libri più tradotti al mondo, conta oltre 500 traduzioni in lingue e dialetti diversi per oltre 200 milioni di copie. Ancora oggi, rimane una delle opere più influenti della letteratura mondiale.

Lo spettacolo andrà in scena secondo il seguente calendario:

ROMA (Teatro Sistina) da giovedì 1 a domenica 11 febbraio 2024

da giovedì 1 a domenica 11 febbraio 2024 RAVENNA (Teatro Alighieri) da giovedì 15 a domenica 18 febbraio 2024

da giovedì 15 a domenica 18 febbraio 2024 TORINO (Teatro Colosseo) da venerdì 23 a domenica 25 febbraio 2024

da venerdì 23 a domenica 25 febbraio 2024 NAPOLI (Palapartenope) da venerdì 1 a domenica 3 marzo 2024

da venerdì 1 a domenica 3 marzo 2024 MILANO (Teatro Repower) da giovedì 7 marzo a domenica 24 marzo 2024

da giovedì 7 marzo a domenica 24 marzo 2024 MESSINA (Teatro Vittorio Emanuele) da venerdì 5 aprile a domenica 7 aprile 2024

da venerdì 5 aprile a domenica 7 aprile 2024 GENOVA (Stadium) da sabato 13 aprile a domenica 14 aprile 2024

da sabato 13 aprile a domenica 14 aprile 2024 REGGIO CALABRIA (Teatro Cilea) da venerdì 19 aprile a domenica 21 aprile 2024

Le prevendite sono disponibili su TicketOne.

Foto da Ufficio Stampa