A partire da giovedì 5 ottobre il Teatro Nazionale Che Banca! di Milano ospita Chicago Il Musical, produzione teatrale che vede protagonista Stefania Rocca e la regia di Chiara Noschese. Questo spettacolo, coinvolgente e ricco di emozioni, trasporterà il pubblico nella vivace metropoli dell’Illinois degli Anni ‘20, grazie a una combinazione di jazz, canzoni spettacolari e coreografie sorprendenti.

Considerato uno dei musical di Broadway più famosi, nel corso di oltre 25 anni, Chicago Il Musical ha affascinato il pubblico in 36 paesi e ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Tra questi, ben sei Tony Awards per ‘Miglior Regia’, ‘Miglior Coreografia’ e ‘Miglior Revival di un Musical’, due Olivier Awards e un Grammy.

Foto da Ufficio Stampa

Stefania Rocca ha condiviso il suo entusiasmo riguardo al musical, dichiarando: “Ho sempre amato cimentarmi in generi diversi. Consentono a un’attrice di esplorare in maniera poliedrica il rapporto con il corpo e la volontà di comunicare attraverso lo sguardo e la voce. Il musical rappresenta una sfida estrema e affascinante che riunisce tutti questi elementi”.

“Chicago si incastra perfettamente in un’epoca come quella attuale in cui essere un caso e finire sulle prime pagine dei giornali o diventare virali nel web sembra la necessità primaria”, commenta la regista Chiara Noschese. “Me lo immagino violento, colorato, un’esplosione di eventi a tinte forti, in un mondo che è come un circo, eccessivo e irriverente, privo di etica e carico di intrighi. Dove la notorietà esplode quanto più estremo è il crimine…Uno specchio grandguignolesco del nostro tempo”.

I biglietti sono disponibili online su www.teatronazionale.it e www.ticketone.it. In alternativa, è possibile acquistarli direttamente presso la biglietteria del Teatro Nazionale CheBanca! (Via Giordano Rota 1 – 20149 Milano) dal martedì alla domenica, dalle 14:00 alle 19:00. Lo spettacolo – scritto da John Kander (musica), Fred Ebb (testi e libretto) e Bob Fosse (libretto, regia e coreografia) – va in scena con la produzione Stage Entertainment e Matteo Forte.

La trama

La trama segue le vicende di Roxie Hart, una cantante di nightclub che uccide il suo amante quando scopre che sta per lasciarla. Dopo essere stata condannata per il suo omicidio, finisce in carcere e trama per uscire di prigione con ogni mezzo. Incarcerata in piena epoca di proibizionismo, Roxie incontra il suo idolo Velma, anche lei assassina e cantante jazz.

Le due uniscono le forze con l’astuto avvocato Billy Flynn e complottano rapidamente per riconquistare la libertà e la fama nella Chicago underground. Le canzoni indimenticabili trasporteranno lo spettatore nella Chicago degli anni Venti. Non mancheranno momenti di denuncia sul ruolo ambiguo dei media e lo svilimento della giustizia, dileggiata come se fosse un circo e dove anche la violenza assume i caratteri di forma di intrattenimento.

Foto da Ufficio Stampa