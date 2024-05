In occasione di Piano City Milano 2024 l’artista, creator e operatore umanitario Pietro Morello si è esibito in collaborazione con la onlus Okapia.

Durante l’edizione 2024 di Piano City Milano, l’artista e creator 25enne Pietro Morello si è esibito nella cornice di Piazza Selinunte con uno showcase tra musica e racconto. L’evento, organizzato in collaborazione con la onlus Okapia, è stata l’occasione per confermare ancora una volta l’impegno di Morello a sostegno dei più deboli. L’attivismo del creator, infatti, ispira con milioni di persone che lo seguono sui suoi canali social.

I confini della musica – questo il titolo dell’esibizione – ha ripercorso l’esperienza vissuta da Morello grazie ad Okapianel 2021. Allora, infatti, in Rwandasuonò il pianoforte a bordo di un pick-up incontrando artisti locali, interagendo con loro ed esibendosi per le comunità rurali. Oggi come ieri, dunque, l’idea è quella raccontare ai giovani, e a chiunque voglia ascoltare, il valore della musica e della cultura all’interno della vita di ciascun individuo, nessuno escluso.

Morello ha condotto gli spettatori in un viaggio attraverso la sua vita vissute tra note musicali, missioni umanitarie e attività negli ospedali con i bambini. Il tutto per dimostrare che non è necessario avere delle capacità particolari per dialogare con la musica. Il pianoforte usato durante la performance verrà poi donato all’Associazione Giovani e Famiglia (indicata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano), perché diventi uno strumento di aggregazione per ragazzi vulnerabili e con disabilità.

