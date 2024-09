È debutto in Top Ten per Olly con il singolo ‘Per due come noi’; arriva il doppio platino di ‘Devastante’ e nuovi sold out per il tour.

Periodo carico di gratificazioni professionali per Olly, da poco in radio e digitale con il nuovo singolo Per due come noi insieme ad Angelina Mango. Disponibile dallo scorso 6 settembre, il brano ha rapidamente scalato le classifiche raggiungendo la sesta posizione nella Top Ten dei singoli FIMI/Gfk e posizionandosi nella Top 20 della classifica airplay radio generale. Contestualmente, il singolo Devastante ha superato quota 57 milioni di stream ed è stato certificato Doppio Platino.

Foto da Ufficio Stampa

Ora per il giovane artista è tempo di prepararsi a partire con Lo rifarò, lo rifaremo tour (Magellano Concerti), al via il 2 dicembre dal Fabrique di Milano, già sold out. Il tour si snoda in quattordici date nei principali club italiani, di cui dodici registrano già il tutto esaurito. Inoltre, è stata annunciata la data zero prevista per il 28 novembre al Vox Club di Nonantola (Modena).

Ecco il calendario aggiornato:

28 novembre – Nonantola (MO), Vox Clyb DATA ZERO

(MO), Vox Clyb DATA ZERO 02 e 03 dicembre – Milano , Fabrique SOLD OUT

, Fabrique SOLD OUT 05 dicembre – Firenze , Teatro Cartiere Carrara SOLD OUT

, Teatro Cartiere Carrara SOLD OUT 9 e 12 dicembre – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia SOLD OUT

(TO), Teatro Concordia SOLD OUT 13 dicembre – Padova , Hall SOLD OUT

, Hall SOLD OUT 14 e 16 dicembre – Bologna , Estragon SOLD OUT

, Estragon SOLD OUT 17 dicembre – Padova , Hall SOLD OUT

, Hall SOLD OUT 19 dicembre – Pozzuoli (NA), Duel Club

(NA), Duel Club 20, 21 e 22 dicembre – Roma, Hacienda SOLD OUT

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Per info: magellanoconcerti.it.

Foto di Tommaso Bordonaro da Ufficio Stampa