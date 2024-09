Dopo il successo di ‘Devastante’, Olly torna con il singolo ‘Per due come noi’ insieme ad Angelina Mango. Dal 6 settembre.

Mentre Devastante macina ancora ascolti superando 53mln di stream totali, Olly rilancia con un nuovo brano. Esce, infatti, venerdì 6 settembre, Per due come noi in cui per la prima volta collabora con la cantautrice Angelina Mango.

Accompagnato dal videoclip con la regia di Simone Peluso, il brano è scritto a quattro mani da Olly e Angelina Mango e prodotto dai due artisti insieme a JVLI. Dalla stima reciproca tra i due giovanissimi artisti è nata altrettanto una canzone che parla di relazioni e della complessità dei rapporti (amori, amicizie, famiglia).

Cover da Ufficio Stampa

E di come si cresca e si cambi quando ci si deve confrontare con una persona diversa da noi nelle piccole cose, che sono però specchio di divergenze più grandi. Tra consapevolezza e accettazione, le rime di Per due come noi raccontano quanto ogni rapporto umano sia unico e irripetibile e come il sentimento a volte non basti a tenere unite le persone.

A dicembre Olly tornerà live con Lo rifarò, lo rifaremo tour nei principali club della penisola di cui 7 già sold out. Queste le date:

02 e 03 dicembre – Milano , Fabrique SOLD OUT

, Fabrique SOLD OUT 05 dicembre – Firenze , Teatro Cartiere Carrara

, Teatro Cartiere Carrara 9 dicembre – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

(TO), Teatro Concordia 12 dicembre – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia SOLD OUT

(TO), Teatro Concordia SOLD OUT 13 dicembre – Padova , Hall SOLD OUT

, Hall SOLD OUT 14 dicembre – Bologna , Estragon SOLD OUT

, Estragon SOLD OUT 16 dicembre – Bologna , Estragon

, Estragon 17 dicembre – Padova , Hall

, Hall 19 dicembre – Pozzuoli (NA), Duel Club

(NA), Duel Club 20 e 21 dicembre – Roma , Hacienda SOLD OUT

, Hacienda SOLD OUT 22 dicembre – Roma, Hacienda SOLD OUT

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Per info: magellanoconcerti.it.

Immagini da Ufficio Stampa