A qualche mese dalla chiusura de Il Mondo Gira Tour che ha riempito il Fabrique di Milano lo scorso dicembre, Olly torna con un nuovo brano. Esce, infatti, venerdì 8 marzo Devastante (Epic Records Italy/Sony Music), disponibile per la programmazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

Foto di Tommaso Bordonaro da Ufficio Stampa

Nato dall’esigenza di raccontarsi in modo libero e senza filtri, il singolo è una ballad pop che esprime il desiderio di costruire relazioni più stabili e durature. Una volontà che, però, deve fare i conti con il timore e la consapevolezza di ciò che questo può comportare. Perciò, come se fosse un crash test, Olly si immagina cosa possa significare vivere, sognare, piangere e ridere con una persona al proprio fianco.

“Con Devastante cerco qualcosa in grado di ‘rompermi’ continuamente, di farmi ripartire ogni volta come fosse la prima”, spiega Olly. “Non importa se è l’amore di un attimo o di una vita intera, auguro a tutti e a me stesso qualcosa di devastante, per lasciarsi amare senza far vincere la paura di perdere. È proprio il rischio di romperci che ci permette di amare davvero”.

Scritto da Olly e prodotto in collaborazione con JVLI, Devastante prosegue il percorso sempre più cantautorale intrapreso con il singolo A Squarciagola arrivato dopo lo scanzonato Tutto con te.

Foto di Tommaso Bordonaro da Ufficio Stampa