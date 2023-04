La stagione live di Olly vede aggiungersi in calendario nuove date estive per ‘Il mondo gira tour’, dopo i sold out milanesi e in attesa di Roma.

Ha fatto ballare e scatenare il pubblico milanese dei Magazzini Generali (vedere per cedere, qui la nostra fotogallery esclusiva) e ora Olly annuncia nuovi show. Il giovane artista, dopo il tutto esaurito meneghino, si prepara ora a conquistare Roma dove la prima delle due date in calendario è già sold out. E rilancia anche sulla stagione estiva: dopo Il mondo gira live, infatti, sarà tempo di Il mondo gira tour che aggiunge nuovi appuntamenti. Al calendario già annunciato, infatti, si aggiungono le tappe di Melilli (Sr), Sassuolo (Mo) e Budoni (Ss).

I live di Olly saranno l’occasione per ascoltare ‘Gira, Il Mondo Gira’ (Epic Records Italy/Sony Music), repack dell’EP ‘Il Mondo Gira’, uscito il 16 dicembre 2022. Undici le tracce del disco, scritte da Olly e prodotte in collaborazione con JVLI, che trasportano l’ascoltatore nel sound accattivante ormai vero e proprio marchio di fabbrica dell’artista. Ed è freschissimo di pubblicazione La notte vola RMX con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini, con cui Olly ha anche calcato il palco del Teatro Ariston a Sanremo 2023.

Ecco di seguito il calendario aggiornato con le prossime date live di Olly. Per tutte le info sui biglietti consultare il sito magellanoconcerti.it. Sono ancora disponibili gli ultimissimi biglietti per la seconda data di Roma (17 aprile @Lrgo Venue) a questo link.

Il mondo gira live

Domenica 16 Aprile ROMA Largo Venue SOLD OUT

Largo Venue SOLD OUT Lunedì 17 Aprile ROMA Largo Venue

Il mondo gira tour

Domenica 7 Maggio MELILLI (SR) Festival Di San Sebastiano – NUOVA DATA

(SR) Festival Di San Sebastiano – NUOVA DATA Venerdì 2 Giugno 2023 ANNONE DI BRIANZA (LC) Nameless Festival

(LC) Nameless Festival Sabato 17 Giugno 2023 BERGAMO Nxt Station

Nxt Station Giovedì 29 Giugno SASSUOLO (MO) – location TBA – NUOVA DATA

(MO) – location TBA – NUOVA DATA Sabato 1 Luglio 2023 COLLEGNO (TO) Flowers Festival

(TO) Flowers Festival Giovedì 6 Luglio 2023 PADOVA Parco Della Musica

Parco Della Musica Venerdì 21 Luglio 2023 GENOVA Live In Genova Festival (Arena del mare, Porto antico Genova)

Live In Genova Festival (Arena del mare, Porto antico Genova) Martedì 25 Luglio BUDONI (SS) Imaracuja Club (Dj Set) – NUOVA DATA

(SS) Imaracuja Club (Dj Set) – NUOVA DATA Domenica 13 agosto 2023 MONTEREALE (AQ) Festival Busci

(AQ) Festival Busci Venerdì 08 settembre 2023 BRESCIA Epicentro Music Festival (Castello di Brescia)

