Non succedeva da ben nove anni: oggi la rapper Nicki Minaj annuncia un concerto in Italia per l’estate 2024. Come acquistare i biglietti.

Larapper punto di riferimento della cultura hip-hop degli ultimi quindici anni Nicki Minaj è pronta a tornare dal vivo nel nostro Paese. L’artista porterà live il suo stile inconfondibile che ha tracciato un’impronta indelebile della musica per un’unica data. L’appuntamento con la tappa italiana del Pink Friday 2 World Tour, prodotta da Vivo Concerti, è in calendario mercoledì 3 luglio 2024 a Fiera Milano Live di Milano.

I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da giovedì 22 febbraio 2024 alle ore 12.

Locandina da Ufficio Stampa

All’anagrafe Onika Tanya Mara, Nicki Minaj ha iniziato la sua carriera nel 2007 come corista, pubblicando il suo primo album ‘Pink Friday’ nel 2010. Da allora, la rapper ha collezionato un successo dietro l’altro e nel 2023 è uscito l’attesissimo quinto album ‘Pink Friday 2’, da cui viene estratto il singolo The Last Time I Saw You. Sempre del 2023 è il brano Barbie World insieme a Ice Spice, contenuto nel disco ‘Barbie: The Album’, colonna sonora dell’omonimo film.

LEGGI ANCHE: — Kanye West, esce ‘VULTURES Volume 1’: annunciati live in Italia a Milano e Bologna

Nicki ha aperto il nuovo anno, durante il quale tornerà a cantare in Italia dopo quasi dieci anni dall’ultimo live nella Penisola, con il singolo Big Foot, una diss track in risposta a Megan Thee Stallion, rilasciata sorpresa il 29 gennaio 2024. La cantante ormai si è stabilita come artista che ama provocare e nel corso della sua carriera ha già accumulato numerosi riconoscimenti. Tra questi, 7 Bet Awards consecutivi, 9 American Music Awards e 10 MTV Europe Music Awards.

Locandina da Ufficio Stampa