Kanye West (YE) e TY Dolla $ign arrivano in Italia per due concerti con cui portare dal vivo il nuovo album ‘VULTURES Volume 1’. Tutte le info utili.

L’annuncio ufficiale è laconico: YE e TY Dolla $ign vi invitano a celebrare ‘VULTURES Volume 1’ – A High Fidelity Audio Experience. A seguire le indicazioni per l’acquisto dei biglietti che sicuramente scatenerà i fan. D’Alessandro & Galli e Vivo Concerti portano, infatti, in Italia Kanye West in occasione della pubblicazione del nuovo album collaborativo ‘VULTURES Volume 1’, disponibile dallo scorso 8 febbraio.

Instagram @sugarmusicpublishing

Qualche rumors in merito al passaggio nel Belpaese dei due artisti era corso nelle settimane precedenti ma solo ora arriva la conferma. YE e TY Dolla $ign saranno, dunque, live in occasione di due concerti:

22 febbraio – Milano , Forum

, Forum 24 febbraio – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

I biglietti per entrambe le date sono acquistabili a partire dalle ore 15 di venerdì 16 febbraio su TicketOne a questo link. E qualcosa ci dice che non sarà facile accaparrarsi l’ingresso per quello che si preannuncia come l’evento live della stagione.

Nel nuovo album c’è anche il suono dell’Italia

Una piccola curiosità circa ‘VULTURES Volume 1’ riguarda proprio il nostro paese, i cui suoni echeggiano in una delle tracce del disco. Come svela Sugar Music Publishing sui propri canali social, infatti, il songwriter e producer Federico Secondomè ha registrato e prodotto i cori della Curva Nord Milano.

“I backing vocals con i tifosi dell’Inter compaiono in CARNIVAL (originariamente intitolata H00LIGANS) – si legge nel post – e in STARS, l’intro dell’album”. Crediti debitamente citati in entrambe le tracce e che portano Secondomè ai vertici della Top 50 Global di Spotify.

Foto Kikapress / Instagram @sugarmusicpublishing