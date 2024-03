Il ‘Who I Am Tour’ porterà Nick Carter in Italia per due show durante l’estate: ecco quando e dove vedere lo show del cantante dei Backstreet Boys.

Dall’India alla Svizzera, dal Vietnam alla Germania. Nick Carter, storico membro dei Backstreet Boys, ha appena annunciato il tour mondiale da solista con cui sarà impegnato sui palchi a ogni latitudine a partire da maggio 2024. Al via da Mumbai il prossimo 17 maggio, il Who I Am Tour toccherà – fra gli altri – Filippine, Taiwan, Indonesia e Giappone prima di approdare nel vecchio continente. E questa volta i fan italiani non resteranno a bocca asciutta.

La leg europea, infatti, completerà il giro del mondo di Nick che finora ha portato con successo la tournée negli Stati Uniti, in Canada e Sud America, segnando così il suo ritorno live solista dopo sette anni. Ora, per il Who I Am Tour è tempo di sbarcare in Asia ed Europa prima di concludersi con le ultime date in Nord America dove ha iniziato la sua corsa.

Immagine da IG @livenationit

Il primo appuntamento europeo sarà in Danimarca a fine giugno per poi trasferirsi nei Paesi Bassi, in Svizzera e quindi nel Nord e Centro Europa. Ma ci sarà spazio anche per due date italiane – a Milano e Roma – nel cuore dell’estate. Ecco quando:

25 luglio – Milano , Teatro degli Arcimboldi

, Teatro degli Arcimboldi 26 luglio – Napoli, Sala Santa Cecilia Napoli Jazz Club

Biglietti e info

Il cantante porterà in scena i suoi successi da solista insieme alle hit più conosciute dei Backstreet Boys, per far scatenare i fan con due show indimenticabili. I biglietti sono acquistabili in prevendita con accesso prioritario per gli iscritti al fanclub e per i titolari di carta Mastercard a partire dalle 10 di mercoledì 20 marzo (info www.priceless.com/music). La vendita generale è attiva dalle ore 10 di venerdì 22 marzo su Live Nation.

Foto Kikapress