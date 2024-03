Arrivano dai British Grove Studios di Londra le prime immagini di Cesare Cremonini impegnato nella lavorazione del suo prossimo progetto discografico.

Inizia a farsi sentire il fermento per l’attesa del nuovo progetto discografico di Cesare Cremonini, attualmente impegnato in studio. Prosegue, infatti, il viaggio creativo del cantautore che ha diffuso alcune immagini direttamente da Londra. L’artista bolognese si trova proprio in questi giorni a Londra, nientemeno che nei prestigiosi British Grove Studios di Mark Knopfler, dove ha registrato il gotha della musica mondiale. Rolling Stones, Travis, Who, Last Shadow Puppets solo per citare qualche nome.

Foto di Erika Serio da Ufficio Stampa

Cesare sta lavorando al suo nuovo album con un dream team d’eccezione. A partire da Mike Garson, pianista di fama internazionale, già al fianco di artisti quali David Bowie in album leggendari come ‘Aladin Insane’, ‘Diamond Dogs’ e ‘Young Americans’ oltre che di band come Nine Inch Nails e Smashing Pumpkins, e di grandi del jazz come Stan Getz e Stanley Clarke. Al suo fianco anche il produttore Nick Patrick che ha realizzato gli album orchestrali di giganti come Aretha Franklin, Beach Boys, Johnny Cash ed Elvis Presley.

“Dev’esserci un pericolo, una avventura nel fare un disco, soprattutto in un momento come questo in cui la tecnologia permette di velocizzare l’intero processo creativo”, afferma Cremonini. “L’incontro tra grandi personalità artistiche, diverse culture e sensibilità che hanno costruito il mondo mi permette di sfidare il presente. Mike è capace di portare con il suo talento la musica in territori misteriosi e affascinanti”.

A due anni dall’album ‘La ragazza del futuro’ (2022), Cesare prosegue con alacrità il lavoro per il nuovo e attesissimo progetto, la cui data di pubblicazione non è ancora stata resa nota.

Foto di Erika Serio da Ufficio Stampa