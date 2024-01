In attesa di vederlo sul grande schermo in ‘Finalmente l’alba’, Michele Bravi annuncia il ritorno dal vivo nei teatri: date e biglietti.

Dopo la pubblicazione del singolo per me sei importante, Michele Bravi annuncia due nuovi appuntamenti live per poter ascoltare nuova musica in un’atmosfera inedita. Così l’artista ha scritto sui suoi profili social: “due anteprime a teatro per imprimere negli occhi il suono del nuovo album. vi aspetto”. Michele sarà, quindi, protagonista di Anteprima a Teatro:

domenica 12 maggio 2024 al Teatro Dal Verme di Milano

domenica 26 maggio 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma

I biglietti sono in vendita online su vivoconcerti.com da mercoledì 31 gennaio alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 5 febbraio alle ore 14:00.

Nell’ultimo singolo, Bravi esplora l’incontro tra due anime che nascondono il desiderio di appartenersi in un luogo lontano dal mondo. Per me sei importante è il secondo capitolo del prossimo album del cantautore e segue l’uscita di odio, midtempo che rappresenta la naturale evoluzione artistica di Michele Bravi. Questi due primi singoli preannunciano un 2024 di novità per l’artista, in uscita con un nuovo progetto discografico.

La Cinecittà degli anni '50 e una ragazza che diventerà donna attraverso un viaggio lungo una notte.#FinalmentelAlba di Saverio Costanzo, dal 14.02 al cinema. Con Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher, Michele Bravi e Willem Dafoe. pic.twitter.com/nfDGrViKBr — 01Distribution (@01Distribution) January 19, 2024

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

