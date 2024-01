Inarrestabile Max Pezzali che aggiunge una nuova data al tour negli stadi: il calendario aggiorno del ‘Max Forever (Hits Only)’.

Si aggiunge un nuovo appuntamento al Max Forever (Hits Only), il nuovo tour negli stadi di Max Pezzali che si terrà nell’estate 2024. La nuova data – sempre prodotta da Vivo Concerti sarà martedì 9 luglio 2024allo Stadio San Filippo di Messina. I biglietti sono disponibili online da lunedì 22 gennaio 2024 alle 15 e nei punti vendita autorizzati da sabato 27 gennaio 2024 alle 11.

Inoltre, Max Pezzali è stato annunciato tra gli headliner della seconda giornata del Red Valley Festival, unica data estiva fuori dagli stadi, e farà cantare tutta l’Olbia Arena giovedì 15 agosto 2024.

Indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023, Pezzali ha messo a segno un successo live dopo l’altro. Due date a San Siro, un tour invernale con oltre 30 tappe interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo. Per oltre 520mila presenze. E si prepara ora al tour negli stadi italiani con uno show completamente rinnovato, palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée.

Locandina da Ufficio Stampa

Max Forever (Hits Only) sarà una nuova imperdibile opportunità per partecipare a un ciclo di serate epocali tra sorrisi, gioia e ricordi che coinvolgono tutti, dai fedelissimi fan della prima ora fino ai più giovani, grazie a hit dai testi entrati ormai a far parte della cultura pop italiana.

MAX FOREVER (HITS ONLY) CALENDARIO DATE

domenica 09 giugno 2024 | TRIESTE – STADIO NEREO ROCCO – DATA ZERO

| TRIESTE – STADIO NEREO ROCCO – mercoledì 19 giugno 2024 | TORINO – STADIO OLIMPICO

| TORINO – STADIO OLIMPICO domenica 23 giugno 2024 | BOLOGNA – STADIO DALL’ARA

| BOLOGNA – STADIO DALL’ARA giovedì 27 giugno 2024 | ROMA – STADIO OLIMPICO

| ROMA – STADIO OLIMPICO domenica 30 giugno 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

| MILANO – STADIO SAN SIRO lunedì 01 luglio 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

| MILANO – STADIO SAN SIRO martedì 02 luglio 2024 | MILANO – STADIO SAN SIRO

| MILANO – STADIO SAN SIRO martedì 09 luglio 2024 | MESSINA – STADIO SAN FILIPPO – NUOVA DATA

RED VALLEY FESTIVAL 2024

giovedì 15 agosto 2024 | OLBIA – OLBIA ARENA

Foto di Luca Marenda da Ufficio Stampa