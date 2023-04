Forte dei numeri con il tour nei palasport, Marracash presenta ‘Marrageddon’, festival in due tappe – Milano e Napoli – dedicato al rap. Le dichiarazioni.

una sorta di resa dei conti. Marracash annuncia Marrageddon, un festival dedicato al rap tout court, senza ibridazioni con altri generi. Hip Hop puro, dunque, per raccontare un genere che ha saputo conquistarsi in maniera definitiva uno spazio sempre più importante anche negli ascolti del nostro Paese.

Ideato dal King del Rap italiano, il festival prevede due appuntamenti per il mese di settembre 2023: il 23 a Milano (Ippodromo Snai La Maura) e il 30 a Napoli (Ippodromo di Agnano). Due città lungo la rotta che unisce nord e sud, legate dalla stessa attitudine musicale, per ciascuna delle quali è prevista una line-up unica. Gli headliner annunciati finora sono, per Milano, Salmo, Fabri Fibra, Shiva e Paky; per Napoli, invece, sono attesi Lazza, Geolier, Madame, Marra + Guè (in Santeria).

“È da trent’anni che aspetto questo momento e finalmente questo festival è realtà”, dichiara la manager Paola Zukar. “Anzi, è anche è più grande di quello che mai avrei potuto immaginare, ha dell’incredibile per me. Tutto è nato durante il tour nei palazzetti di Marracash, una tournée che ha preso dimensioni enormi e nella quale il pubblico ci ha seguito completamente. Ci ha aspettato con il biglietto in mano. Ne abbiamo parlato fin dalle ultime date e ora siamo pronti a presentare Marrageddon, forti già di grandi numeri”.

Locandina da Ufficio Stampa HELP

Le parole di Marracash

“Sono molto emozionato”, esordisce il rapper introducendo il progetto live. “Dopo il successo nel palasport, mi piaceva l’idea di celebrare l’Hip Hop, insieme ad alcuni amici, con un festival che in Italia mancava da tanto tempo. E sono contento di poter dire che sarà un evento immenso, il più grande palco su cui un rapper abbia mai messo piede nel nostro Paese. Ogni guest avrà un set corposo e personalizzato, avremo sia artisti emergenti che sono già una realtà sia grandi nomi, molti femminili. Felice che la scena italiana abbia abbattuto anche quest’ultima frontiera”.

Un parterre di protagonisti di cui quelli svelati sono solamente i primi nomi. “Negli anni ho costruito rapporti con tanti colleghi che sono stati e sono compagni di viaggio dai un vita”, prosegue Marra. “Poi ci sono veterani con cui ho collaborato ma anche giovani promettenti, che ormai sono veri e propri big. Quella Hip Hop è una scena in cui ci si conosce tutti e volevo avere con me i nomi più importanti. Chi, finora, non ha accettato il mio invito è solo perché aveva altri impegni live o dischi in uscita”.

LEGGI ANCHE: — Primavera Sound in live streaming solo con Amazon Music: tutte le info

“Ho pensato anche a degli stranieri – specifica il rapper – e abbiamo anche degli abboccamenti ma non è così facile, e neanche del tutto necessario. Li immagino più che altro come nota di colore, perché la scena italiana ha tanto da dire e un po’ di nazionalismo in questo caso non guasta”. Direttore artistico del festival, Marracash regalerà qualche intervento nel pomeriggio (ma preferisce non svelare troppo) e sarà l’headliner finale del live serale. “I riferimenti per me sono Travis Scott e Drake”, specifica l’artista.

“Non necessariamente chi organizza l’evento è sempre sul palco. Tutto è ancora in via di definizione, le mie sortite non sono ancora programmate e potrei anche volerle tenere segrete. Una cosa è sicura, non è e non vuole essere un Jova Beach Party, non ha questa ambizione. Penso più al Coachella, con collaborazioni non annunciate e ospiti e sorpresa ”.

Foto di Andrea Bianchera da Ufficio Stampa HELP

Che possa diventare un evento annuale? “Beh, ci piacerebbe diventasse un appuntamento di cui questo è un primo episodio. Speriamo, anzi, che il successo porti Marrageddon a diventare un appuntamento, che so, annuale. Il rap italiano, ormai, è sotto gli occhi di tutti e in questi anni la scena ha confermato di essere massiccia superando anche momenti cui veniva data per morente. È tutto molto consolidato e maturo per un festival di questa portata. Con l’Arena e il Forum, siamo stati un po’ dei pionieri e tanti altri oggi si esibiscono in tali venue. Si è aperta una nuova stagione per gli artisti Hip Hop. Con Marageddon mi piacerebbe contribuire a elevare il rap insieme a tutte le cose belle che sanno accadendo a questo genere”.

Nei prossimi mesi, Marracash annuncerà altri nomi che completeranno la line-up di Marrageddon. Per entrambe le città, lo show inizia alle ore 17.00. I biglietti per i due appuntamenti, così come l’abbonamento unico per partecipare a entrambe le tappe del festival sono già disponibili (prevendite per Milano su Ticketone e Ticketmaster, prevendite per Napoli su Ticketone e Etes).

Foto di Andrea Bianchera da Ufficio Stampa HELP