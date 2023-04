Amazon Music offre in esclusiva su Twitch l’accesso al ‘Primavera Sound’ con due weekend in diretta da Barcellona e Madrid.

Novità per tutti gli appassionati di musica. Amazon Music ha, infatti, annunciato che trasmetterà in live streaming in esclusiva alcune performance del Primavera Sound 2023 da Barcellona e Madrid. Sarà, così, possibile seguire da tutto il mondo uno degli eventi di stagione più attesi e popolari, con una varietà musicale che vede in calendario alcuni dei più grandi nomi internazionali. Non solo: sarà possibile anche dare uno sguardo al dietro le quinte sia dal Parc del Forum (Barcellona, 1-3 giugno) sia da Ciudad del Rock (Arganda del Rey – Madrid, 8-10 giugno).

Amazon Music, che sponsorizza anche uno dei palcoscenici, offre per la prima volta in Europa un evento in streaming lungo un intero weekend. E per coloro che parteciperanno al festival di persona, Amazon Music darà la possibilità di creare i propri contenuti Primavera Sound grazie a uno spazio esperienziale appositamente creato. I fan presenti potranno, così, creare contenuti su misura per i loro canali social media e vincere premi che vanno dal merchandising esclusivo all’upgrade istantaneo a biglietti VIP.

L’esperienza gratuita sarà disponibile sul canale Twitch di Amazon Music per entrambi i festival a partire dalle 19:30 di ogni giorno. Per il primo fine settimana, in diretta da Barcellona, ​​gli spettatori avranno l’opportunità di scegliere tra due diversi canali che coprono un’ampia selezione di artisti del festival, consentendo a chi guarda da casa di assistere a una varietà di spettacoli durante il fine settimana.

Inoltre, il commento sarà disponibile in inglese, con sottotitoli in spagnolo, su entrambi i canali Twitch. Tutti i contenuti trasmessi dal Primavera Sound potranno essere guardati gratuitamente su Twitch e Prime Video. Per il secondo fine settimana, in diretta da Madrid, i fan avranno la possibilità di sintonizzarsi su ancora più contenuti dietro le quinte, interviste e performance selezionate sul canale Twitch di Amazon Music. Lo spettacolo dal vivo sarà trasmesso in spagnolo, con sottotitoli in inglese.

L’elenco dei canali Twitch

Canali Twitch per Primavera Sound Barcelona:

Trasmesso in inglese: twitch.tv/amazonmusic / twitch.tv/amazonmusicuk

Trasmesso in inglese con sottotitoli in spagnolo: twitch.tv/amazonmusicenvivo / twitch.tv/amazonmusices

Canali Twitch per Primavera Sound Madrid:

Trasmesso in spagnolo: twitch.tv/amazonmusices

Trasmesso in spagnolo con sottotitoli in inglese: twitch.tv/amazonmusicuk

