Per i suoi 50 anni, Gabry Ponte regala ai fan l’annuncio di un live al Forum di Assago (Milano) nel 2024. Tutte le info.

Gabry Ponte è pronto a celebrare i suoi 50 anni e i 25 di carriera con un evento unico, una notte indimenticabile al Mediolanum Forum di Milano, sabato 27 gennaio 2024. Uno spettacolo che si preannuncia imperdibile quello che lo vedrà protagonista del Forum, nel quale l’artista ripercorrerà la sua incredibile carriera attraverso le sue hit più famose, e in cui non mancheranno le sorprese.

I biglietti per l’evento saranno disponibili in presale dalle ore 11.00 di mercoledì 26 aprile su My Live Nation e dalle ore 11.00 di giovedì 27 aprile su Ticketone, Ticketmaster e VivaTicket (Per info: www.livenation.it).

Gabry Ponte inizia la propria carriera ufficialmente nel 1998 quando produce Blue (da ba dee), il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifiche mondiali e vende oltre 8 milioni di copie. Al singolo segue il primo album Europop che vende altri 4 milioni di copie. Nel 2000 l’artista vince gli European Music Awards come Miglior Artista Italiano nel mondo.

Nel frattempo, comincia la sua carriera solista e i suoi primi singoli e remix compaiono da subito nelle classifiche europee. Entra nella classifica dei Top 100 DJ al numero 61 nel 2014: Gabry Ponte resterà l’artista italiano con il ranking più alto di sempre in questa classifica. Nell’estate 2019 co-produce il successo europeo Monster (270 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane produttore austriaco LUM!X.

Nel 2022 esce I’m Good (Blue) di David Guetta, che guadagna una nomination ai Grammy, facendo sì che Blue diventi la prima canzone della storia a ricevere due nomination ai Grammy come Best Dance/Electronic Recording.