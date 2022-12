Marco Mengoni, il gran finale del tour negli stadi è a San Siro

A poche ore dall’annuncio della partecipazione al Festival di Sanremo 2023, Marco Mengoni regala un nuovo appuntamento live: sarà a San Siro l’8 luglio.

Neanche il tempo di metabolizzare la sua presenza in gara al Festival di Sanremo 2023 – dieci anni dopo la vittoria con L’Essenziale – che Marco Mengoni rilancia. L’artista sarà sul palco dello stadio San Siro a Milano per il gran finale live del tour MARCO NEGLI STADI 2023. Proprio il Meazza, del resto, aveva segnato l’esordio del cantautore in uno stadio, lo scorso 19 giugno davanti a oltre 54mila spettatori. Il viaggio di ‘MATERIA’, dunque, non poteva che concludersi dove iniziato.

La trilogia discografica di Mengoni – e questa è la seconda news del giorno – si avvia a completarsi nel 2023 con l’uscita del terzo e ultimo capitolo. Una lunga cavalcata cominciata con ‘MATERIA (Terra)’ a dicembre 2021 e continuata con ‘MATERIA (Pelle)’ a ottobre 2022 che passerà anche dall’Ariston. Dopo 13 anni di carriera, 7 album in studio e 9 tour live, Marco torna a Sanremo, tappa fondamentale del suo percorso che lo ha visto trionfare nel 2013 volando poi all’Eurovision Song Contest.

Sanremo Materia San Siro ✅ Presale @LiveNationIT da oggi alle 14

🎫 Vendita generale domani alle 10 👉 https://t.co/UQ0wnUmqD9 pic.twitter.com/fucGnMzRiN — Marco Mengoni (@mengonimarco) December 5, 2022

LEGGI ANCHE: — Sanremo 2023, Amadeus annuncia il cast ufficiale: tutti i cantanti in gara

L’intero lavoro approderà negli stadi durante l’estate 2023, a partire dalla data zero fresca di annuncio. Ecco il calendario confermato:

17 giugno Bibione , Stadio Comunale DATA ZERO

, Stadio Comunale DATA ZERO 20 giugno Padova , Stadio Euganeo

, Stadio Euganeo 24 giugno Salerno , Stadio Arechi

, Stadio Arechi 28 giugno Bari , Arena della Vittoria

, Arena della Vittoria 1 luglio Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 8 luglio Milano, Stadio San Siro

Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation. I biglietti per le date di Milano e Bibione sono disponibili dalle ore 14 di lunedì 5 dicembre in prevendita anticipata My Live Nation mentre la vendita generale apre alle 10 di martedì 6 dicembre su www.ticketone.it , www.ticketmaster.it , www.vivaticket.com.

Foto di Alessio Boni da Ufficio Stampa W4Y