Sanremo 2023, Amadeus annuncia il cast ufficiale: tutti i cantanti in gara

In collegamento con il Tg1, Amadeus ha svelato i 22 big in gara al Festival di Sanremo 2023, ecco il cast all’Ariston.

Per gli appassionati del festival, domenica 4 dicembre 2022 è stata una data fatidica. In diretta al Tg1, il direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus ha annunciato il cast 2023. Il Festival di Sanremo del prossimo anno prende, dunque, forma con la definizione dei big che vedremo e ascolteremo sul palco del Teatro Ariston. Dopo voci di corridoio, ‘toto nomi’ più o meno attendibili e dichiarazioni varie degli artisti nelle ultime settimane, Amadeus chiude (o apre, a seconda della prospettiva) i giochi.

Dopo l’annuncio di Gianni Morandi come co-conduttore e la presenza di Chiara Ferragni, è stata comunicata la lista più attesa. “Come l’anno scorso saranno 22 i big”, dichiara Amadeus, “ma una notizia importantissima è che i giovani, già passati da due a tre, quest’anno saranno addirittura sei, cosa mai accaduta. Quindi dei dodici della finale di Sanremo Giovani, la metà andrà direttamente all’Ariston per un totale di ventotto canzoni in gara”.

Ecco, allora, chi sono i 22 Big del cast del Festival di Sanremo 2023 (a cui si aggiungeranno i sei vincitori di Sanremo Giovani) secondo l’ordine comunicato al Tg1:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmannn

I cugini di campagna

Mr.Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola & Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

