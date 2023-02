Lucio Dalla, le iniziative di Bologna per celebrare il cantautore

Dal 1° al 5 marzo la città di Bologna ospita una serie di iniziative per celebrare Lucio Dalla: ecco gli appuntamenti da non perdere.

Quelli dall’1 al 5 marzo saranno giorni intensi per Bologna, che ha presentato una serie di iniziative per ricordare uno dei suoi cittadini più illustri. Fondazione Lucio Dalla, con il Comune di Bologna e il sostegno di Banca di Bologna, si prepara infatti a omaggiare il cantautore con la manifestazione Lucio Ottanta, che coinvolgerà la città natale dell’artista. “Vogliamo vivere un momento di festa e responsabilità”, dichiarano gli organizzatori in occasione della conferenza stampa.

“Quando ci si trova a parlare di Lucio c’è grande senso di comunità”, proseguono dalla Fondazione. “Vogliamo che questo continui a risuonare attraverso un programma polifonico nel senso che attraversa arti diverse. C’è la musica, attenta ai nuovi professionisti su cui vuole scommettere con generosità in dialogo con la città. Si sfoglieranno pagine di libri illustrati, avremo la possibilità di ritrovare aspetti anche un po’ inediti e ritrovare lati che vogliamo tenere vicini”.

Il primo appuntamento è con l’inaugurazione della lapide che verrà apposta sulla casa natale, in piazza Cavour 2. A seguire, in via D’Azeglio 15, verrà svelato il cartiglio storico che indicherà l’ultima casa in cui l’artista bolognese ha vissuto e lavorato. Proprio questi spazi, il 3 marzo, saranno aperti al pubblico in occasione di alcune visite guidate (info e prenotazioni qui). Quindi, dal 3 al 5 marzo si correrà la Bologna Marathon nel ricordo di Lucio Dalla con un omaggio musicale che risuonerà in Città.

Anche il mondo editoriale partecipa agli ottant’anni dalla nascita del cantautore. L’artista bolognese Sarah Mazzetti firma il libro illustrato Il parco della luna (IL PARCO DELLA LUNA / © 1985 EMI Music Publishing Italia – Universal Music Publishing Ricordi), progetto ideato con il collettivo CIAO Discoteca Italiana e a Fondazione Lucio Dalla. Un libro per Lucio, ma soprattutto un libro di Lucio, in cui i versi dell’artista prendono vita, per riscoprire il brano Il parco della luna. Il volume contribuirà alla realizzazione dell’omonimo progetto della Fondazione Policlinico Sant’Orsola per le bambine e per i bambini ricoverati o che nella struttura si trovino a trascorrere il proprio tempo per necessità familiari.

Cuore della settimana sarà l’evento inedito CIAO – Rassegna LUCIO DALLA per le forme innovative di musica e creatività, in programma il 2 marzo alle 21 al Teatro Celebrazioni. La serata vuole esplorare l’universo della musica italiana per individuare, accogliere e valorizzare visioni originali e creative. Condotto da Dario Ballantini insieme a Mille, l’appuntamento sarà l’occasione per assegnare il “Ballerino Dalla”, disegnato dall’artista Mauro Balletti e ispirato al brano Balla balla ballerino, agli artisti, alle opere, oltre che ai producer e ai talent Partner scout, che nell’ultimo periodo hanno contribuito a innovare il panorama musicale italiano incarnando e interpretando l’approccio visionario, sperimentale ma anche pop che ha guidato la lunga carriera di Lucio Dalla. Gli artisti selezionati dalla Giuria si esibiranno live offrendo al pubblico uno spettacolo emozionante. Qui i biglietti.

