Il cantautore romano Fabrizio Moro sceglie la sua città per il concerto evento ‘Una vita intera’ con cui celebrare la sua carriera musicale. I dettagli.

Il cantautore Fabrizio Moro si prepara per uno speciale concerto-evento intitolato Una vita intera, che si terrà sabato 25 maggio 2024 al Palazzo dello Sport di Roma. Durante il live, l’artista romano guiderà il pubblico in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi della sua carriera artistica.

Sul palco, Moro sarà accompagnato da un talentuoso gruppo di musicisti, tra cui Danilo Molinari e Roberto ‘Red’ Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Questi i dettagli per l’acquisto dei biglietti per il live di Fabrizio Moro, prodotto e organizzato da Friends & Partners:

prevendita esclusiva per gli iscritti alla newsletter dell’artista, dalle ore 14.00 martedì 16 gennaio

prevendita generale su TicketOne.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali dalle ore 14.00 di mercoledì 17 gennaio

Fabrizio Moro ha di recente concluso la lavorazione del suo secondo film da regista di cui ha annunciato via social la fine delle riprese. “Questa storia parla di un uomo – scrive l’artista su Instagram – Un uomo che nel corso dei suoi passi, diventa tante cose. Un padre innamorato. Un lavoratore fallito. Un amico speciale. Un criminale… anche. […] Ripenso a tutto quello che abbiamo fatto e passato insieme, in questi mesi di lavoro e mi viene voglia di non mollare…MAI. […] MARTEDÌ E VENERDÌ arriverà nelle sale nel 2024. Ora inizia la musica … in tutti i sensi”.

