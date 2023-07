Ospite del Giffoni Film Festival 2023, Ermal Meta ha cantato il brano ‘Piccola Anima’ con un accompagnamento in Lingua Italiana dei Segni. Il video.

Quando la musica supera ogni barriera. Ospite del Giffoni Film Festival, Ermal Meta ha offerto al pubblico un’esibizione emozionante chitarra, voce e LIS. Nella serata di lunedì 24 luglio, infatti, il cantautore albanese naturalizzato italiano si è esibito durante il Giffoni Music Concept con la sua Piccola Anima accompagnato in una performance straordinaria nella Lingua Italiana dei Segni. Sul palco, insieme all’artista, Diana Vitolo, docente LIS, e la performer Maria Carpinelli e Alessia Sabarese, dell’Associazione ANILIS, diretta dal presidente Antonio Parente e dal segretario generale Francesca Viceconte.

Un momento speciale per la gremita piazza che ha chiuso in bellezza la sesta giornata del Giffoni Film Festival.

Foto da Ufficio Stampa Giffoni

LEGGI ANCHE: — Matteo Paolillo in tour nei club: date, città e biglietti

Non solo in musica, a Giffoni Ermal Meta si è messo in dialogo con i ragazzi senza filtri: “Fidatevi delle vostre sensazioni perché quello che provate sulla vostra pelle non vi ingannerà mai”, ha detto il cantautore ai ragazzi. “Io ho sempre sentito dentro di me che un giorno io avrei fatto questo, il cantautore, non per presunzione, ma perché non ho mai avuto un piano B”.

“I giovani di un tempo avevano un orizzonte, mentre quelli di oggi devono disegnarselo”, prosegue afferma Meta, che lancia ai giffoner un messaggio di speranza. “Non abbiate paura di fallire perché il fallimento è il vostro allenamento. Ho fallito molto anche io che ho scritto 800 canzoni; infatti, se guardate la mia discografia, se ne conoscono 40. Quindi è importante non mollare”.

Foto da Ufficio Stampa Giffoni