Matteo Paolillo annuncia il suo primo tour nei club italiani, al via da Milano il 29 novembre. Il calendario e le informazioni utili.

Mentre sta vivendo un’estate di successi musicali, Matteo Paolillo annuncia il suo primo tour nei club per il prossimo autunno. Al via il 29 novembre dall’Alcatraz di Milano il COME TE TOUR sarà l’occasione per ascoltare dal vivo alcuni dei brani che hanno fatto da colonna sonora delle serie evento Mare Fuori. Tra questi, per citare solo due titoli, ‘O Mar For (Disco di Platino) e Origami all’alba (Doppio Disco di Platino).

Alle date annunciate in precedenza si aggiungono quelle al Gran Teatro Geox di Padova, al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino) e all’Estragon di Bologna. Inoltre, a seguito dell’enorme richiesta, il live del 21 dicembre inizialmente previsto alla Casa Della Musica di Napoli si sposta al Palapartenope. Nel corso dei suoi concerti, l’artista sarà accompagnato sul palco da una band.

Di seguito le date organizzate da OTR Live:

29 novembre – Milano Alcatraz

Alcatraz 2 dicembre – Padova Gran Teatro Geox NUOVA DATA

Gran Teatro Geox NUOVA DATA 5 dicembre – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

(TO), Teatro Concordia 7 dicembre – Bologna Estragon NUOVA DATA

Estragon NUOVA DATA 16 dicembre – Roma Atlantico

Atlantico 21 dicembre – Napoli Palapartenope CAMBIO VENUE

Durante gli show, Matteo Paolillo porterà dal vivo i brani del disco ‘COME TE’ (ADA Music Italy/Warner Music Italy), già disponibile all’ascolto. Nelle undici tracce il giovane talento affronta tematiche diverse, dall’amore al senso di comunità fino alla forza nel mostrarsi vulnerabili. Nella tracklist, spiccano i featuring con Gelo e Clementino, incorniciate dalla produzione di Lolloflow su cui Paolillo canta tra italiano e napoletano riprendendo anche la dimensione della cultura hip hop.

