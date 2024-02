Gli Omini sono pronti a calcare il palco con tre date evento a Milano, Roma e Torino: fuori il nuovo singolo ‘Go Catch ’em’.

Gli Omini sono tornati con il nuovo singolo Go catch ‘em (Epic Records Italy/Sony Music), disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip ufficiale. Dalle sonorità rock, il brano – scritto insieme a Willie Peyote – è un inno alla ribellione che racconta l’impeto irrequieto di chi decide di uscire dalla propria zona di comfort. Per diventare qualcosa di unico, inimitabile:

Il videoclip, prodotto da LIGHTFISH Studio, rappresenta perfettamente il tema della canzone. A un iniziale cameo di Willie Peyote, in cui ironizza sul fatto che chi fa il “ribelle” deve essere fermato, si contrappongono le immagini dei ragazzi che corrono per le strade di Torino. E il grido è solo uno: Go catch ‘em, un urlo liberatorio verso la libertà.

Grafica da Ufficio Stampa

«Qualche tempo fa ci siamo beccati in studio con Willie Peyote (il nostro rapper preferito) e abbiamo scritto Go catch ‘em. – racconta la band – Dobbiamo uscire dagli schemi, e poter esprimere l’unicità del nostro pensiero».

LEGGI ANCHE: — Alfa annuncia nuovi appuntamenti live nei palazzetti: il calendario

Gli Omini sono pronti ora a portare la loro energia sul palco Three Days of Peace Love Rock’N’Roll, tre date speciali, prodotte da Kashmir Music. Ecco gli appuntamenti:

9 marzo – MILANO @Arci Bellezza

@Arci Bellezza 15 marzo – ROMA @Traffic Club

@Traffic Club 30 marzo – TORINO @Off Topic

I biglietti sono già disponibili su bit.ly/OMINI-ThreeDays.

Foto da Ufficio Stampa