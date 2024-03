Torna con la nuova edizione ‘Decibel Open Air’, in scena in una nuova location il 7 e l’8 settembre 2024. Le prime informazioni.

Annunciata l’edizione 2024 del Decibel Open Air, tra i più importanti festival di musica elettronica a livello internazionale. L’appuntamento, questa volta, è in programma in una nuova location: si svolgerà, infatti, a Castelfranco Emilia (MO) presso Bosco Albergati, a pari distanza dalle città di Modena e Bologna. E le date da segnare in calendario sono il 7 e l’8 settembre 2024.

Locandina da Ufficio Stampa

Storicamente svoltosi nei dintorni di Firenze, quest’anno il Decibel Open Air cambia casa. Bosco Albergati sarà il fiore all’occhiello di questa nuova edizione, in linea con gli standard dei migliori festival musicali internazionali. Nel totale rispetto dell’area, il Festival sarà certificato CO2 Carbon Neutral, plastic free e con l’obiettivo di raggiungere il 90% di raccolta differenziata. La nuova location sarà una scoperta per tutti gli amanti della kermesse che vivranno due giornate di puro divertimento, immersi nel più grande bosco di pianura dell’Emilia Romagna.

L’evento targato Decibel Eventi in partnership con Vivo Concerti, Unipol Arena e Studio’s promette di confermarsi ancora una volta come una delle manifestazioni da non perdere a chiusura dell’estate. Saranno, infatti, due giornate uniche, durante le quali si esibiranno gli artisti più interessanti della scena musicale elettronica e non solo. Con loro anche affermati ospiti internazionali.

I biglietti sono acquistabili online qui. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

