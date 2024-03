La reunion dei Club Dogo incendia il Forum di Milano per dieci appuntamenti sold out: ecco la scaletta dello show. In attesa di San Siro.

Domenica 10 marzo è andata in scena, al Forum di Assago (MI) la prima delle dieci date sold out che celebrano il ritorno live dei Club Dogo. In un palazzetto gremito, Gué, Jake La Furia e Don Joe hanno regalato al pubblico una sequenza di brani tra street anthem senza tempo e instant classic tratti dall’ultimo omonimo progetto da otto settimane in Top 20. E se l’attesa era tanta, le aspettative sono state ben ripagate da una serata piena di sorprese grazie anche alla presenza di ospiti speciali. Sul palco, infatti, si sono alternati Giuliano Palma, Elodie, J-Ax e Vincenzo da via Anfossi.

Per quanto riguarda l’allestimento, il set è stato concepito ad hoc per omaggiare Milano, città che ha cresciuti e che ha reso grandi i Club Dogo. Dai ledwall sagomati con l’inconfondibile silohuette del Duomo ai vari ambienti che hanno segnato la carriera del trio. E ad a completare lo spettacolo, un corpo di ballo tutto al femminile, ispirato alle dancehall queen giamaicane, che accompagna i brani più ballabili. Degni di nota anche i visual (curati da Fabrizio Conte) ispirati alla grande passione per il cinema.

Foto di Francesco Prandoni da Ufficio Stampa

L’appuntamento è ora per le restanti nove date al Mediolanum Forum, per il concerto-evento allo stadio di San Siro del 28 giugno e per le quattro speciali date nei principali festival estivi. Ecco il calendario:

6 luglio – Alba (CN), Collisioni

(CN), Collisioni 19 luglio – Roma , Rock In Roma

, 17 agosto – Olbia (SS), Red Valley Festival

(SS), Red Valley Festival 31 agosto – San Benedetto del Tronto, San B. Sound

LEGGI ANCHE: — Top of the Music 10/2024: Kid Yugi al vertice, Mr.Rain secondo negli album

La scaletta dei Club Dogo al Forum (10 marzo)

Foto di Francesco Prandoni da Ufficio Stampa

Mi-Bastard

D.O.G.O.

Butta Via Tutto

Cronache di resistenza

Rap Soprano – Hardboiled

Kyobo

Vida Loca

Spacco tutto

Chissenefrega

Weekend

Per la gente

Ciao proprio

Il mio mondo, le mie regole

Mafia del Boom Bap

Milly

King Of The Jungle

Note Killer

P.E.S. (feat. Giuliano Palma)

Soldi

Tornerò da re

Lisa

Soli a Milano (feat. Elodie)

Fragili (feat. Arisa)

Nato per questo

Voi non siete come noi

Brucia ancora (feat. J-ax)

Una volta sola

Puro Bogotà

All’ultimo respiro

Foto di Francesco Prandoni Ufficio Stampa