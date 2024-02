I Cigarettes After Sex tornano sulle scene con il singolo ‘Tejano Blue’ che anticipa l’album ‘X’s’. Annunciata anche una data live in Italia.

Novità per i fan dei Cigarettes After Sex che hanno rilasciato il nuovo brano inedito dal titolo Tejano Blue, apripista del prossimo progetto discografico. La band più apprezzata del dream-pop contemporaneo, infatti, pubblicherà l’album ‘X’s’ (Partisan Records) il prossimo 12 luglio 2024. Nel disco, il frontman Greg Gonzalez ripercorre in modo crudo una relazione durata quattro anni. E per raccontare al meglio il prossimo lavoro, il trio sarà live anche in Italia.

Grafica da Ufficio Stampa

Dopo il sold out della data di Milano nello scorso novembre, i Cigarettes After Sex saranno dunque protagonista di una data unica che si terrà venerdì 1 novembre al Forum di Milano. I biglietti sono in prevendita su Vivo Cluba partire dagiovedì 7 marzo 2024 alle 10 e in vendita online da venerdì 8 marzo 2024 alle 10.

La band di recente ha pubblicato la cover di Motion Picture Soundtrack in omaggio ai Radiohead. Ora è tempo del primo primo brano del LP, Tejano Blue, un singolo dedicato all’amore senza tempo caratterizzato da influenze della musica texana e dallo stile inconfondibile della band.

La discografia dei Cigarettes After Sex conta oggi oltre 2,5 milioni di dischi venduti, 3 miliardi di stream su Spotify, per oltre 23 milioni di ascoltatori mensili e più di 800 milioni di stream su YouTube. La loro musica è stata utilizzata circa 6,4 miliardi di volte anche su TikTok. Nel 2023 hanno venduto più di 200.000 biglietti a livello globale, nonostante il loro ultimo album sia uscito nel 2019.

Grafica da Ufficio Stampa