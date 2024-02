Keith Duffy e Brian McFadden, ovvero i Boyzlife, arrivano in concerto in Italia con una data a Milano. Info e biglietti.

Keith Duffy e Brian McFadden – ex membri di Boyzone e Westlife, due delle boy band più amate – annunciano un concerto in Italia. Insieme, infatti, sono i Boyzlife, super gruppo che vede la fusione dei due iconici gruppi che ora coltiva un nuovo percorso discografico e un nuovo progetto live.

Keith and Brian hanno, infatti, sviluppato uno spettacolo live centrato sulle canzoni dell’iconico catalogo di Westlife e Boyzone. “Mettere insieme una scaletta è stato facile perché avevamo così tante canzoni di successo. – commentano i due musicisti – Abbiamo iniziato suonando in piccoli locali e ora stiamo facendo i teatri e i club con uno spettacolo più grande”.

Fin dalla loro nascita, i Boyzlife sono stati in tournée in tutto il Regno Unito, Europa, Sud-Est asiatico, Medio Oriente, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda. E hanno suonato davanti a oltre 200.000 fan.

Ora son pronti a sbarcare finalmente anche in Italia. I biglietti del concerto, prodotto da Artist First, sono disponibili in prevendita su TicketOne.

Foto da Ufficio Stampa