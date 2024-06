L’estate di Ariete è live sui palchi dei principali festival italiani: lo show ha fatto tappa a Roma con ospiti Coez e Drast. Il video.

Coez e Drast hanno arricchito il concerto con cui Ariete ha portato sul palco della Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma il tour La notte d’estate (Vivo Concerti). Cominciato lo scorso 13 giugno, il nuovo viaggio live della giovane artista proseguirà per tutta la stagione nelle principali rassegne musicali d’Italia.

Senza filtri e profonda come la notte, La notte d’estate porta dal vivo il repertorio più apprezzato di Ariete. In scaletta non mancano, per esempio, brani quali L’Ultima Notte (triplo disco di platino), Pillole (disco di platino) e 18 anni. A cui si aggiungono i nuovi brani contenuti nell’ultimo album ‘La Notte’ (Bomba Dischi), che raccontano l’evoluzione e le sfaccettature dell’artista oggi.

Canzone dopo canzone, la cantautrice sa creare una dimensione live intima, in cui le persone condividono le proprie emozioni e accolgono quelle di Ariete, rispecchiandosi nelle storie raccontate nei suoi testi. Tra i momenti clou della data romana, il duetto con Coez sulle note di Margherita e quello con Drast sul brano Riposa in pace.

Queste le prossime date in calendario:

21 giugno – Milano , Estate Al Castello

, Estate Al Castello 22 giugno – Senigallia (Ancona), Mamamia Festival

(Ancona), Mamamia Festival 6 luglio – Brescia , Arena Campo Marte

, Arena Campo Marte 11 luglio – Trento , Trentino Love Fest

, Trentino Love Fest 18 luglio – Napoli – Noisy Naples

– Noisy Naples 24 luglio – Atri (TE), Atrincontra

(TE), Atrincontra 27 luglio – Catania , Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

, Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest 28 luglio – Palermo , Cantieri Culturali alla Zisa

, Cantieri Culturali alla Zisa 2 agosto – Gallipoli (LE) , Parco Gondar

(LE) , Parco Gondar 10 agosto – Follonica (GR), Follonica Summer Nights

(GR), Follonica Summer Nights 13 agosto – Roccella Ionica (RC), Roccella Summer Festival

(RC), Roccella Summer Festival 15 agosto – Olbia (SS), Red Valley Festival

