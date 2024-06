È ‘Sesso e Samba’ mania: il singolo di Tony Effe e Gaia conquista le classifiche e i palchi estivi in attesa dei concerti nei palasport di Milano e Roma.

In vetta da due settimane alla Top of the Music FIMI/Gfk dei singoli, Sesso e Samba di Tony Effe con Gaia raggiunge la certificazione Oro. A un meno di un mese dall’uscita, la traccia prodotta da ZEF sta macinando numeri importanti negli ascolti grazie al suo ritmo latino, al ritornello catchy e al sound irresistibile. Attualmente al #1 su Spotify, Apple Music e Amazon Music, è a quota #179 nella classifica Global di Spotify con oltre 30 milioni di stream.

A questi numeri si aggiungono gli oltre 7,5 milioni di views del videoclip su YouTube alla prima posizione tra i video musicali più visti. Estratto dall’album ‘ICON’ – fresco della certificazione Doppio Platino –, il singolo è uno dei featuring nella tracklist che comprende, tra le altre, collaborazioni con Bresh & Tedua, Lazza & Capo Plaza e Sfera Ebbasta & Geolier. Per un totale di 660 milioni di riproduzioni, il disco è ormai presenza fissa nella Top Ten settimanale.

Cover da Ufficio Stampa

“Penso che questa canzone piaccia molto al pubblico, a parte perché c’è Gaia che è bravissima bellissima, ma perché ci sono io. Che sono bravissimo bellissimo”, scherza Tony Effe. Poi aggiunge: “È molto semplice, fa divertire e il beat è fantastico. Questo pezzo è l’unione di tante cose”.

“La forza di questo brano è che siamo riusciti a far combaciare due mondi sono differenti perché non ci abbiamo pensato troppo” prosegue Gaia. “Questa è la bellezza del mondo e della musica”. “La musica si fa così, a sentimento: se pensi troppo al fatto di dover fare la hit non succede, sicuro che non la fai”.

LEGGI ANCHE: — Il ‘CVLT’ horror di Salmo e Noyz va in scena nel nuovo tour

È un periodo, dunque, più che fortunato per Tony Effe partito il 7 giugno con l’ICON Summer Tour con date da nord a sud per tutta la stagione estiva. Di seguito le prossime date dell’ICON Summer Tour:

23 giugno – Ferrara , Summer Vibez

, Summer Vibez 23 giugno – Genova , Piazza della Vittoria

, Piazza della Vittoria 4 luglio – Napoli ,Noisy Naples

,Noisy Naples 13 luglio – Gubbio (PG), Wonderlast Festival

(PG), Wonderlast Festival 7 agosto – Agrigento , Live Arena

, Live Arena 9 agosto – Riccione , Space

, Space 10 agosto – Petacciato (CB), Sabbie Mobili

(CB), Sabbie Mobili 14 agosto – Olbia (SS), Red Valley Festival

(SS), Red Valley Festival 5 settembre – Pescara, Terrasound

In autunno, poi, Tony Effe sarà nei palazzetti con l’ICON Tour:

5 ottobre – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 12 ottobre – Assago (MI), Forum

I biglietti sono disponibili sul sito di TicketOne e dalle 10:00 di sabato 27 aprile nei punti di vendita offline di TicketOne.

Foto di Michele Perna da Ufficio Stampa