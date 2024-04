È partito il ‘Tutti nel vortice palasport’, tour quasi completamente sold out che porterà Annalisa nei palazzetti italiani.

Firenze, Torino, Milano: è cominciato da qui il TUTTI NEL VORTICE PALASPORT, tour di Annalisa a quota oltre 100mila biglietti staccati e quasi tutte le date sold out. Tra hit recenti, brani di repertorio e duetti a sorpresa (Emma, Diodato e Nada finora), quello che l’artista propone è un viaggio musicale e visivo completo che accompagna lo spettatore attraverso le fasi evolutive della sua vita e della sua carriera.

Così, il vortice si fa piano piano più travolgente da forme concettuali alla creazione di un avatar a rappresentare le metamorfosi di Annalisa. A supportare questa visione estetica sono le più avanzate tecniche visuali disponibili come l’utilizzo di tecnologie generative in real time e in intelligenza artificiale.

Sul palco con Annalisa i suoi musicisti di sempre oltre a dodici ballerini diretti da Simone Baroni che attraverso coreografie intense ed avvolgenti aumentano l’impatto e l’intensità delle performance. Il tutto su un palco maestoso che abbraccia il pubblico con una lunga passerella centrale.



La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci, creative Director, Lighting e Show Designer, già al lavoro con artisti quali Skrillex, The Weeknd, Travis Scott, Janet Jackson, Martin Garrix, Achile Lauro e Fedez.

Queste tutte le date del TUTTI NEL VORTICE PALASPORT (organizzato e prodotto da Friends & Partners):

6 aprile – Firenze , Nelson Mandela Forum SOLD OUT

, Nelson Mandela Forum SOLD OUT 8 aprile – Torino , Inalpi Arena

, Inalpi Arena 10 aprile – Milano , Forum (Assago) SOLD OUT

, Forum (Assago) SOLD OUT 12 aprile – Bari , Palaflorio SOLD OUT

, Palaflorio SOLD OUT 13 aprile – Napoli , Palapartenope SOLD OUT

, Palapartenope SOLD OUT 17 aprile – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 21 aprile – Roma , Palazzo dello Sport SOLD OUT

, Palazzo dello Sport SOLD OUT 24 aprile – Padova , Kione Arena SOLD OUT

, SOLD OUT 29 aprile – Milano, Forum (Assago) SOLD OUT

A maggio Annalisa sarà per la prima volta all’Arena di Verona con due appuntamenti il 14 maggio (sold out) e il 20 maggio. I live della cantautrice continuano anche in estate con TUTTI NEL VORTICE OUTODOOR:

16 giugno – Annone Di Brianza (LC), Nameless Festival

(LC), Nameless Festival 21 giugno – Bellinzona , Castle On Air

, Castle On Air 26 giugno – Ferrara , Ferrara Summer Festival

, Ferrara Summer Festival 06 luglio – Cattolica (RN), Arena Regina

(RN), Arena Regina 12 luglio – Marostica (VI),Marostica Summer Festival

(VI),Marostica Summer Festival 17 luglio – Genova , Live In Genova Festival

, Live In Genova Festival 26 luglio – Catania , Villa Bellini

, Villa Bellini 27 luglio – Palermo , Cantieri Culturali Zisa

, Cantieri Culturali Zisa 02 agosto – Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli

(LU), Villa Bertelli 06 agosto – Gallipoli (LE), Parco Gondar

(LE), Parco Gondar 08 agosto – Pescara , Zoo Music Fest

, Zoo Music Fest 10 agosto – Baia Domizia (CE), Arena Dei Pini

(CE), Arena Dei Pini 12 agosto – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

(RC), Roccella Summer Festival 17 agosto – Olbia, Red Valley Festival

