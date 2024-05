Il programma del No Borders Music Festival – rassegna musicale tra Italia, Austria e Slovenia – non smette di sorprendere. E regala un nuovo, doppio, appuntamento musicale per la 29esima edizione. Domenica 21 luglio, infatti, i Kruder & Dorfmeister e i Thievery Corporation suoneranno sul palco dei Laghi di Fusine.

Gli austriaci Kruder & Dorfmeister – ovvero Peter Kruder e Richard Dorfmeisterv– sono particolarmente apprezzati per i remix downtempo, hip-hop e drum and bass. La loro carriera è iniziata nei primi anni ’90 a Vienna con influenze hip hop, rare groove, dub, new wave. Il successo degli album DJ-Kicks e Sessions ha garantito al duo un posto esclusivo nella musica mondiale.

Arrivano, invece da Washington D.C. i Thievery Corporation, duo che ha debuttato a metà degli anni ’90 e da allora è tra i più popolari nel panorama della musica elettronica rilassata e lounge-friendly. Inizialmente noto per aver prodotto musica dance astratta e strumentale, negli anni il loro suono si è ampliato per includere cantanti e strumentazione dal vivo con influenze dalla bossa nova e dal soul.

Info biglietti e dettagli

KRUDER & DORFMEISTER – Dj Set

THIEVERY CORPORATION

Dalle ore 14:00

DOMENICA 21 LUGLIO 2024 (apertura ore 11:00; inizio concerti ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzo del biglietto, valido per entrambi i concerti: posto unico € 40,00 + dp.

I biglietti sono in vendita dalle ore 10 di mercoledì 22 maggio online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone. I concerti sono organizzati dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano in collaborazione con VignaPR.

Sul sito ufficiale del festival, inoltre, sono consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

immagini da Ufficio Stampa