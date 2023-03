Quattro le date nel nostro paese per la storica formazione inglese dream-pop che torna in tour dopo nove anni. Il primo aprile saranno a Roma per un live assolutamente imperdibile all’RCCB Init.

Fra gli inventori del dream-pop, i londinesi Breathless (amatissimi nel nostro paese) saranno a Roma per un concerto con la band al completo il primo aprile all’RCCB Init per presentare l’ultimo album See Those Colours Fly mixato da Kramer (collaboratore anche di Low e Galaxie 500) e considerato tra i migliori dell’anno da molte testate specializzate.

Un loro brano è stato inoltre incluso nella compilation di dream pop Cherry Stars Collide, di imminente uscita su Cherry Red, al fianco di quelli di Julee Cruise, Mazzy Star, The Cocteau Twins, Low, David Sylvian. Per questo tour alla line up classica di Ari Neufeld, Dominic Appleton (anche voce per il fondamentale progetto This Mortal Coil della 4AD di Ivo Watts-Russel) e Gary Mundi (dei Ramleh e fondatore della Broken Flag) si aggiunge alla batteria Marco il Bue Schiavo appartenente alla band di musica sperimentale Larsen.

Attivi dal 1983 i Breathless ritornano in tour, il primo dal 2014, per promuovere il loro ultimo lavoro See Those Colours Fly. È l’ottavo album della formazione inglese arrivato dopo un lungo periodo di gestazione e che rappresenta l’apice della loro maturità lirica e compositiva. Una lunga suite che si articola in nove tracce, dove l’eterea matrice dream-pop aggrega esplorative jam session dark-shoegaze, richiami alla musica cosmica tedesca, incursioni psych, e rimandi post-punk.

Di seguito le quattro date programmate:

30/03: Blah Blah – Torino

31/03: Il Progresso – Firenze

01/04: RCCB Init. – Roma

02/04: Dome – Romantic Crypt – Avellino

