In anteprima su Funweek il video de ‘Le Particelle Elementari’ di Brando Madonia, in uscita il 16 marzo per Pulp Entertainment.

Il 16 marzo, per Pulp Entertainment, esce il nuovo singolo di Brando Madonia, Le Particelle Elementari. Dopo il primo singolo che dà il via al nuovo percorso musicale del cantautore, il nuovo brano preannuncia l’uscita dell’album atteso per la primavera.

Il brano è una rivincita dopo un rapporto finito o forse mai iniziato, una presa di coscienza del fatto che tutti noi dovremmo prendere le cose con più leggerezza in un mondo sempre più cinico che ci costringe al nichilismo. Il brano è accompagnato da un videoclip, girato alla scogliera di Catania «dove il contrasto del mare con il nero della pietra lavica ed il verde delle piante sono protagonisti. Le scene in teatro sono un mix tra sogno e realtà e il filo conduttore del video è il rapporto confuso e altalenate di due persone alla ricerca di se stesse».

Brando Madonia

Brando Madonia nasce a Catania nel 1990. Gli anni Novanta vedono la città siciliana, contesa tra vulcano e mare, rinascere nel pieno fermento artistico, che l’ha portata ad essere ribattezzata la Seattle italiana. Il giovane Madonia respira sin dai primi vagiti l’atmosfera della musica, grazie al padre, Luca Madonia. Cresce assaporando le sonorità di una terra in costante evoluzione. Dopo aver dato vita a diverse formazioni, nel 2012 insieme a due amici decide di creare la band Bidiel, con cui prese parte all’edizione di Sanremo Giovani.

Si affaccia al mondo musicale nazionale e, con la band, registra due album cominciando a misurarsi con un tour italiano e la partecipazione a numerosi festival. Nel frattempo si laurea al DAMS e, in un secondo momento, si specializza in composizione di musiche per film a Roma. Il percorso musicale intrapreso da Brando durante questi anni di studio trova espressione in un nuovo progetto discografico, per la prima volta da solista, con l’etichetta di Carmen Consoli. Nel 2022 inizia a collaborare con Pulp come produttore e musicista componendo brani per molti artisti dell’etichetta.