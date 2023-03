Il primo tour europeo di Beabadoobee fa tappa ai Magazzini Generali di Milano. Le foto di Elena Di Vincenzo.

Beabadoobee fa tappa ai Magazzini Generali di Milano l’8 marzo 2023 con il suo primo tour europeo. A seguito dell’uscita del suo acclamatissimo secondo album Beatopia, dei sold out ottenuti in UK, Australia, Asia e Nord America e dell’annuncio che sarà lei ad aprire i concerti di Taylor Swift negli USA, l’icona della Gen Z Beabadoobee è protagonista del suo primo tour europeo a marzo 2023.

In itinerario anche un concerto ai Magazzini Generali di Milano che ha segnato il ritorno in Italia di Beabadoobee dopo la sua fortunata partecipazione a La Prima Estate. Nata nelle Filippine e cresciuta a Londra, Bea Kristi ha iniziato a registrare musica sotto il nome di Beabadoobee nel 2017. A soli 21 anni ha all’attivo un album e cinque EP e nomination ai BRIT Awards e BBC Sound Of. Ha totalizzato oltre 4,6 miliardi di stream globali e conquistato oltre 3 milioni di follower sui social. Il suo nuovo album Beatopia è uscito il 15 luglio scorso e ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica a livello globale.

Le foto del concerto ai Magazzini Generali di Elena Di Vincenzo.