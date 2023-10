Si intitola ‘Hotel Corallo’ il nuovo album del cantautore bresciano YTAM dall’attitudine rock’n’roll e con suoni Anni Sessanta e Settanta.

Nuovo progetto discografico per il bresciano YTAM che torna, in questo venerdì 27 ottobre, con l’album ‘Hotel Corallo’ (Columbia Records/Nigiri). Il disco, con le sue dieci tracce e le produzioni di okgiorgio, si muove nelle sonorità Anni Sessanta e Settanta con un appeal rock’n’roll, rivisitato in chiave moderna. L’album, infatti, è un concentrato di nostalgia e invenzioni, dedicato a cuori rotti e scocciati in cerca di nuovo inizio.

Cover da Ufficio Stampa

“‘Hotel Corallo’ è un viaggio che ha come destinazione la meta dei sogni”, racconta YTAM. “Un posto in fondo al mare dove tutto è possibile, a metà tra la realtà e l’immaginazione. Raggiungere l’Hotel Corallo ha un prezzo, il tema ricorrente del disco ruota attorno al cambiamento e alla voglia di uscire, abbandonare l’acquario sicuro in cui siamo abituati a vivere e buttarsi in un mare che è incuriosisce e fa paura allo stesso tempo. Hotel Corallo è reale, ma è anche il tuo posto dei sogni, è dove anche gli squali sorridono”.

Il nuovo album del cantautore bresciano è una commedia romantica, il revival di un musical cult fatto di temi trattati con freschezza, un pizzico di ironia e sfacciataggine alla Elvis. I brani alternano tempeste e calma, tra riflessioni sull’amore, voglia di vivere e di uscire dalla propria comfort zone. Tra i temi anche i rapporti difficili con familiari o persone vicine e le contraddizioni di una generazione troppo spesso superficiale alla ricerca del proprio posto nel mondo.

LEGGI ANCHE: — Shazam, la nuova funzione Concerti per gli appassionati di musica live

Di seguito la tracklist:

Intro Elettrico BlaBlaBla WOW POV (feat. Sami River) La Verità 2 o 3 Minuti Hotel Corallo Millennial Ninna Nanna Triste

Foto da Ufficio Stampa