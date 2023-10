Novità su Shazam che ha introdotto una nuova funzione con cui scoprire i concerti nella propria zona. Ecco come fare.

Shazam, l’app che permette di riconoscere i brani musicali, introduce una nuova funzione chiamata Concerti. Questa sezione in-app offre agli appassionati di musica live che utilizzano l’applicazione di scoprire i prossimi concerti nella loro zona. Tale unzione è accessibile nella sezione La mia musica all’interno dell’app e fornisce all’utente consigli personalizzati sugli eventi in base alla cronologia Shazam.

Gli utenti avranno, così, a disposizione strumenti per sfogliare, cercare e filtrare i concerti in arrivo per artista, data, e luogo. Non solo: potranno esplorare i live di tendenza, comodamente dalla stessa piattaforma. Shazam Concerti, poi, consente di salvare gli eventi, impostare promemoria e visualizzare informazioni sui biglietti per avere tutte le informazioni necessarie facilmente raggiungibili. Inoltre, gli utenti possono anche sbloccare contenuti esclusivi legati ai concerti degli artisti selezionati, come sfondi, Watch Faces, video dietro le quinte, foto del tour e scalette dei live.

Foto Shutterstock

Shazam ha introdotto la funzionalità di scoperta di concerti su iOS, Mappe e Apple Music. In particolare, con iOS 17 gli utenti possono ora rimanere informati sui prossimi concerti semplicemente cercando un artista con Spotlight.

Su Apple Mappe, è possibile trovare guide curate da esperti che evidenziano i migliori luoghi per vivere la musica dal vivo in tutto il mondo. Inoltre, gli utenti possono valutare i prossimi spettacoli in una venue specifica direttamente su Apple Mappe.

Su Apple Music, la funzione Setlists offre una selezione dei migliori tour che consente ai fan di ascoltare le scalette delle canzoni, leggere informazioni sulle produzioni e controllare i futuri spettacoli degli artisti in zona attivando il modulo di scoperta dei concerti di Shazam.

La nuova funzione Concerti è disponibile fin da ora su iOS e sarà presto rilasciata anche per i dispositivi Android. Inoltre, i concerti più prossimi sono già disponibili tramite Spotlight con iOS 17.

Grafica da Ufficio Stampa