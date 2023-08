Il 13 ottobre esce la Deluxe Edition di ‘To The Faithful Departed’, terzo album di The Cranberries in versione completamente rimasterizzata. La tracklist completa.

Island/UMe ha annunciato la pubblicazione dello storico terzo album dei The Cranberries ‘To The Faithful Departed’ in una speciale edizione deluxe. Il disco di maggiore successo della band sul mercato statunitense sarà disponibile su vinile e CD dal 13 ottobre 2023. Pubblicato originariamente il 30 aprile 1996, in questa ristampa l’album originale è stato rimasterizzato da John Dent ai Metropolis Studios di Londra.

“Non sentivo questi brani da tempo, ma ho trascorso molti giorni nell’ultimo anno ascoltandoli attentamente”, ricorda il batterista Fergal Lawler. Con la tragica scomparsa della cantante Dolores O’Riordan nel 2018, il suo ricordo della registrazione è agrodolce. “Per quanto sia stato difficile sentire la voce di Dolores, hanno riportato alla mente molti bei ricordi. Sono rimasto scioccato da quanto suonassero potenti e dalle forti emozioni che ho provato mentre ascoltavo”.

“Quando eravamo in tournée per il nostro secondo album ‘No Need to Argue’, abbiamo iniziato a discutere sulla registrazione dell’album successivo”, ricorda ancora Lawler. “Avevamo parlato con la Island Records della possibilità di provare un nuovo produttore e ci hanno suggerito Tim Palmer che aveva lavorato con i Tears for Fears. Così abbiamo deciso di realizzare alcune nuove canzoni con lui. Avendo qualche giorno libero a Parigi abbiamo registrato When You’re Gone, Free to Decide e I Just Shot John Lennon. Tim era una persona adorabile e le registrazioni suonavano alla grande, ma sentivamo che era un po’ simile nello stile a Steven Street [che aveva prodotto i due album precedenti della band] e volevamo provare qualcosa di diverso. Eravamo stati in tournée molto e volevamo di più di un suono dal vivo”.

La band scelse quindi Bruce Fairbairn, noto per aver lavorato con gruppi hard rock come Aerosmith, AC/DC e Van Halen. “Una volta terminato il tour, ci siamo presi una breve pausa e abbiamo incontrato Bruce e il suo geniale sound engineer Mike Plotnikoff nello studio di Windmill Lane a Dublino. È stata un’esperienza molto diversa sia per noi che per Bruce, lui era abituato a lavorare con gruppi heavy rock e noi eravamo abituati a lavorare con Steven [Street], ma ha funzionato tutto al meglio. Bruce e Mike sono riusciti a catturare quell’incredibile suono dal vivo che stavamo cercando in quel momento, specialmente in brani come Salvation, Hollywood ed Electric Blue. Ma hanno fatto un lavoro fantastico anche su canzoni come When you’re Gone, The Rebels e Bosnia”.

La tracklist di ‘To The Faithful Departed – Deluxe Edition’

Le versioni 2LP e 3CD contengono numerosi brani e materiale bonus tra cui tre demo inedite registrate con Tim Palmer a Parigi oltre a uno scritto dell’archivista della band Eoin Devereux sulla realizzazione dell’album, basato sul contributo dei restanti membri e materiale d’archivio che include interviste con Dolores. Le versioni digitale e in 3CD includono outtakes inediti e primi mix dell’album in studio e dodici rare tracce dal vivo registrate durante il Tour “Free to Decide” del 1996.

1LP

LP1 – Side A

Hollywood Salvation When You’re Gone Free To Decide War Child Forever Yellow Skies The Rebels

LP1 – Side B

Just Shot John Lennon Electric Blue I’m Still Remembering Will You Remember? Joe Bosnia

2LP

LP1 – Side A

Hollywood Salvation When You’re Gone Free To Decide War Child

LP1 – Side B

Forever Yellow Skies The Rebels Intermission Just Shot John Lennon Electric Blue

LP2 – Side C

I’m Still Remembering Will You Remember? Joe Bosnia Cordell

LP2 – Side D

The Picture I View Go Your Own Way When You’re Gone (Paris demo) I Just Shot John Lennon (Paris demo Free To Decide (Paris demo)

3CD / DIGITAL

Disc One – To The Faithful Departed – Deluxe Remaster

Hollywood Salvation When You’re Gone Free To Decide War Child Forever Yellow Skies The Rebels Intermission I Just Shot John Lennon Electric Blue I’m Still Remembering Will You Remember? Joe Cordell Bosnia The Picture I View Go Your Own Way

Disc Two – Unreleased Demos and Outtakes

When You’re Gone (Paris demo) I Just Shot John Lennon (Paris demo) Free To Decide (Paris demo) The Rebels (Outtake) Hollywood (Outtake) Cordell (Early mix) Bosnia (Early mix) Salvation (Early mix) When You’re Gone (Early mix) Electric Blue (Early mix) Intermission (Early mix) Joe (Early mix) Free To Decide (Alternate mix)

Disc Three – 1996 Free To Decide tour

Intermission + Forever Yellow Skies (Live in Toronto) Sunday (Live in Toronto) Linger (Live in Toronto) The Rebels (Live in Toronto) Waltzing Back (Live in Toronto) I Can’t Be With You (Live in Toronto) Free To Decide (Live in Detroit) Dreams (Live in Detroit) Hollywood (Live in Detroit) Zombie (Live in Detroit) Dreaming My Dreams (Live in Detroit) The Icicle Melts (Live in Detroit) Salvation (Live at Milton Keynes Bowl)

