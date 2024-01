La band che si è fatta conoscere sul palco di ‘X Factor’ 2022 pubblica il disco d’esordio ‘Serole’, dieci tracce nate nelle Langhe.

Dopo sei anni di attività, venerdì 12 gennaio, i Tropea pubblicano il loro primo album intitolato ‘Serole’ (peermusic ITALY e Artist First). Il disco è il risultato di un lungo percorso artistico e creativo, che ha preso il via in un casolare a Serole, nelle Langhe, luogo particolarmente significativo per la band. Proprio in questo buen retiro, nell’estate del 2022, Pietro Lupo Selvini (voce), Lorenzo Pisoni (basso), Domenico Finizio (chitarra e voce) e Claudio Damiano (batteria) hanno registrato gran parte delle tracce.

A proposito della lavorazione, i Tropea raccontano: “Il setting è sempre lo stesso dalla prima volta in cui ci abbiamo messo piede nel 2017. Il salotto di una rustica casa di campagna, preso d’assalto, svuotato, capovolto e riempito di amplificatori, mixer, cavi, aste, microfoni e strumenti. In quei 7 giorni di luglio abbiamo registrato le canzoni che abbiamo scritto dal 2017 al 2022. È un materiale vasto che copre tutto il periodo in cui siamo esistiti come Tropea”.

“A quasi un anno di distanza – proseguono – dopo mesi difficili e impegnativi, abbiamo iniziato a costruire un percorso intorno a queste registrazioni. Mimmo (Domenico Finizio) poi, ha preso una casa vicino al mare, per immergersi completamente nell’arrangiamento del disco”. Ne è nato un lavoro carico di urgenza espressiva e attese, che affronta le incertezze e il senso di inadeguatezza di una generazione alla ricerca del proprio posto nel mondo.

“È l’unico possibile primo disco dei Tropea – raccontano ancora i ragazzi – Le canzoni hanno guidato tutto: le scelte di arrangiamento sono state fatte con un orecchio teso alla pancia dei brani, per capire dove volevano andare. Abbiamo avuto il piacere di coinvolgere Marco Sonzini (Rolling Stones, Post Malone, Vasco, Tiziano Ferro, Elton John…) per il mixaggio. E Josh Bonati (Sufjan Stevens, Mac Demarco) per il mastering, che si sono rivelati le persone e gli artisti giusti da coinvolgere per la finalizzazione”.

La tracklist e i live

“La copertina di Giovanni Pagani, scattata a Capodanno 2017 a Serole, racchiude tutto – conclude – Noi e alcuni nostri amici, una generazione di ventenni che si avviano su una strada in salita che porta all’ignoto, ciascuno secondo la propria velocità”. Di seguito la tracklist:

Serole (Insieme A Te) Ti Amerei Gallipoli Tu Credi Che (feat. Marco Castello) Discoteca Sick All my life Ribellione Parole Semplice

Il gruppo intraprenderà un tour invernale per portare dal vivo l’energia e le atmosfere di ‘Serole’ nei principali club italiani. Le date del Tropea – Serole Tour (qui i biglietti) includono:

2 febbraio 2024 – Napoli , Auditorium Novecento

, Auditorium Novecento 3 febbraio 2024 – Firenze , Glue

, Glue 15 febbraio 2024 – Torino , Cap 10100

, Cap 10100 16 febbraio 2024 – Verona , The Factory

, The Factory 17 febbraio 2024 – Pordenone , Capitol

, Capitol 22 febbraio 2024 – Milano , Santeria Toscana 31

, Santeria Toscana 31 23 febbraio 2024 – Roma , Wishlist

, Wishlist 24 febbraio 2024 – Bologna , Covo Club

, Covo Club 23 marzo 2024 – Lido Adriano (RA), Cisim

