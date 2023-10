Peter White ci racconta il nuovo album ‘Acqua e Zucchero’, tra featuring e voglia di un contatto più radicato con le sette note.

Si intitola Acqua e Zucchero il nuovo album del cantautore romano Peter White, uscito venerdì 27 ottobre. 14 tracce, tra cui spiccano i featuring con chiamamifaro, Galeffi e Gemello.

«È un album indipendente e il più lungo realizzato finora. – ci racconta Peter White – Contiene 14 canzoni e arriva dopo un’esperienza in multinazionale. Nel 2022 ho sentito l’esigenza di riprendere un contatto più intimo, più radicato con la mia musica. Come bere un sorso d’acqua dopo una faticosa corsa: questa è stata la scintilla per il titolo del disco. Sono affascinato dell’estetica romantica dell’acqua e zucchero, da sempre ritenuto un elisir per riprendersi e ridare forze».

Quella di Acqua e Zucchero è dunque una miscela musicale autentica, genuina, efficace nella sua semplicità per raccontare ideali, dubbi, emozioni e sentimenti contrastanti. I quattordici brani di cui si compone l’album – scritti tra Roma, Milano e Bassano del Grappa – si mescolano infatti proprio come fanno le molecole dell’acqua con quelle dello zucchero, dando vita a un disco ibrido ed eterogeneo, con tanti produttori, musicisti e sonorità.

Per quanto riguarda i featuring – che Peter White definisce piuttosto «duetti» – Gemello canta in Segni Zodiacali: «È un habitué dei miei dischi e questo – dice il cantautore – è un brano particolare con tinte noir che rimane romantico. Ma andare con lui in studio è sempre romantico». Troviamo poi Galeffi in Qualcosa in mezzo ai denti. «Abbiamo in comune l’insegnante di canto – dice Peter White – e ci siamo scoperti simili sui gusti musicali. Poi amiamo il vintage. Abbiamo cercato un punto di incontro».

Infine, chiamamifaro canta in Baricentro. «È molto brava – chiosa il cantautore – ed è stata fondamentale in questo disco. Ero in crisi con Baricentro e lei mi ha dato una spinta. Registrando la sua voce ho capito che era perfetta per questa canzone. Sono sorpreso da come le voci siano complementari».