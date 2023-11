Un nuovo singolo – ‘Calma Rivoluzionaria’ con Samuele Bersani, dal 17 novembre – anticipa il prossimo progetto discografico di Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni è pronta a regalare nuova musica: esce, infatti, il 17 novembre per BMG il singolo Calma Rivoluzionaria in collaborazione con Samuele Bersani. Il brano – riscritto dallo stesso Bersani, che lo ha prodotto con Pietro Cantarelli – restituisce le sonorità brasiliane di Calma, originariamente interpretato da Marisa Monte. Ne nasce, così, una collaborazione d’eccezione in cui la voce unica di Ornella si intreccia in modo coinvolgente con quella di Samuele Bersani, creando un’atmosfera suggestiva e avvincente.

Così Vanoni racconta l’origine del brano: “Lo scorso inverno mi sono imbattuta nella musica di Marisa Monte, artista brasiliana autrice di un meraviglioso brano che s’intitola Calma e di cui mi sono innamorata. Così ho condiviso la musica con Samuele Bersani, un mio caro amico, una persona a cui voglio tanto bene e che stimo tantissimo. Sulla musica di Calma, Samuele ha riscritto un testo molto diverso e attuale, quasi ‘perfetto’ per questo difficile momento storico”.

Foto da Ufficio Stampa

“Mai come in questo presente rabbioso è necessaria la prudenza rispetto all’istinto primordiale”, aggiunge Bersani. La collaborazione tra Ornella Vanoni e il cantautore riminese – che insieme hanno lavorato anche alla rivisitazione di Isola di Tango di Ryuichi Sakamoto – anticipa il nuovo progetto ‘Calma Rivoluzionaria Live 2023’, in uscita il 1° dicembre. Un lavoro che si muove tra i grandi successi di Ornella, registrati live durante il tour Le donne e la musica Tour. Con l’aggiunta arricchito degli inediti Calma Rivoluzionaria e Camminando.

LEGGI ANCHE: — Elodie e Ornella Vanoni si incontrano a ‘Che Tempo Che Fa’

Il progetto sarà disponibile in diversi formati, tra cui vinile LP, vinile 45 giri e CD, per offrire molteplici opzioni per godere della musica di Ornella Vanoni. E per aggiungere un tocco speciale all’uscita del disco, l’interprete sarà protagonista di due eventi. Appuntamento, dunque, a Milano (Mondadori di Piazza del Duomo), il 1° dicembre, e a Roma (Mondadori di Via Tuscolana), il 5 dicembre.

Foto da Ufficio Stampa