Esce il 25 ottobre il nuovo album di Olly, ‘Tutta vita’, che contiene anche il recente singolo ‘Per due come noi’ con Angelina Mango.

Dopo il successo dei singoli Devastante e Per due come noi feat. Angelina Mango, Olly annuncia l’uscita nell’album ‘Tutta vita’ (Epic Records/Sony Music Italy) il prossimo 25 ottobre. Prodotto da JVLI, il progetto è un disco collettivo che parte dal cantautore per raccontare il “noi” che lo circonda, si allarga alla sua generazione e arriva a tutti.

“Raga alla fine sono canzoni cioè posso descriverle quanto volete però ascoltatele e basta secondo me spaccano”, afferma Olly. E, se i numeri delle tracce già edite, non mentono, il pubblico pare essere d’accordo. Intanto, il giovane talento si prepara al tour nei club, al via dal Fabrique di Milano con due date sold out il 2 e 3 dicembre.

Questo il calendario de Lo rifarò, lo rifaremo tour nei principali club:

28 novembre – Nonantola, Vox Club DATA ZERO

02 e 03 dicembre – Milano , Fabrique SOLD OUT

, Fabrique SOLD OUT 05 dicembre – Firenze , Teatro Cartiere Carrara

, Teatro Cartiere Carrara 9 dicembre – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

(TO), Teatro Concordia 12 dicembre – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia SOLD OUT

(TO), Teatro Concordia SOLD OUT 13 dicembre – Padova , Hall SOLD OUT

, Hall SOLD OUT 14 dicembre – Bologna , Estragon SOLD OUT

, Estragon SOLD OUT 16 dicembre – Bologna , Estragon

, Estragon 17 dicembre – Padova , Hall

, Hall 19 dicembre – Pozzuoli (NA), Duel Club

(NA), Duel Club 20 e 21 dicembre – Roma , Hacienda SOLD OUT

, Hacienda SOLD OUT 22 dicembre – Roma, Hacienda SOLD OUT

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Per info: magellanoconcerti.it.

