Dopo aver svelato la tracklist, Neima Ezza annuncia i featuring del nuovo album in uscita il 26 gennaio: ecco quali sono.

Cresce l’attesa per ‘Piccolo principe’, il nuovo album di Neima Ezza in uscita venerdì 26 gennaio, per Epic Records/Sony Music Italy (pre-save e pre-order). Nei giorni scorsi l’artista, tra i più autentici e credibili della scena urban italiana, ha svelato la tracklist del disco mantenendo ancora segreti i featuring. L’annuncio è avvenuto attraverso una speciale experience dedicata ai suoi fan a Milano.

Foto da Ufficio Stampa

In quattro luoghi nevralgici della città, ognuno simbolo di fasi significative della sua carriera, sono apparse quattro pensiline autobiografiche. Ogni pensilina, attraverso un QR code, dà accesso al pre-save di ‘Piccolo principe’ e regala un racconto personale del percorso artistico di Neima Ezza.

Mancava solo un tassello: le collaborazioni. Attraverso i suoi canali social, il rapper ha condiviso altri dettagli sul progetto rivelando i nomi degli artisti che hanno collaborato con lui. Ecco, allora, Simba La Rue nel singolo SPEDIZIONE PUNITIVA, poi il king del rap italiano Gué in GHETTO LOVE e Baby Gang in MAMMA MI DICEVA. Quindi, seguendo l’ordine delle tracce, troviamo Capo Plaza in CALLE, Néza nel brano CHIAMATE PERSE e Emis Killa, che Neima coinvolge in DUE PRINCIPI

LEGGI ANCHE: — Geolier a Sanremo 2024, gli scommettitori puntano su di lui

Ecco la tracklist completa di ‘Piccolo principe’:

INTRO (NEIMA feat. EZZA) PICCOLO PRINCIPE GHETTO LOVE FT. GUÈ SPEDIZIONE PUNITIVA FT. SIMBA LA RUE BIMBO IN QUARTIERE AVANTI MAMMA MI DICEVA FT. BABY GANG NINNA NANNA CALLE FT. CAPO PLAZA BELLA FINITA CHIAMATE PERSE FT. NÉZA SBAGLIO A PENSARTI DUE PRINCIPI FT. EMIS KILLA ROSA NATI SENZA (OUTRO)

Foto da Ufficio Stampa