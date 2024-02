Reduce dal Festival di Sanremo 2024, Mr.Rain annuncia l’uscita del nuovo album ‘Pianeta di Miller’ a cui seguiranno il tour instore e a novembre i live nei palazzetti.

A pochi giorni dalla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Due Altalene, Mr.Rain annuncia l’uscita del nuovo album. Dal 1° marzo sarà, infatti, disponibile ‘Pianeta di Miller’ (Warner Music Italy), quinto disco della carriera di Mattia Balardi. E dopo i bagni di folla sanremesi, l’artista si prepara ad abbracciare nuovamente i fan negli instore delle principali città italiane.

Ecco tutte le date previste:

venerdì 1 marzo – Milano , Libreria MONDADORI DUOMO

, Libreria MONDADORI DUOMO sabato 2 marzo – Roncadelle (BS), C ELNÒS SHOPPING

(BS), C ELNÒS SHOPPING domenica 3 marzo – Reggio Emilia , CC I PETALI

, CC I PETALI lunedì 4 marzo – Lucca SKY STONE / Firenze , GALLERIA DEL DISCO

SKY STONE / , GALLERIA DEL DISCO martedì 5 marzo – Roma , DISCOTECA LAZIALE

, DISCOTECA LAZIALE giovedì 7 marzo – Marcianise (CE), CC CAMPANIA

(CE), CC CAMPANIA venerdì 8 marzo – Casamassima (BA), PARCO COMMERCIALE CASAMASSIMA

(BA), PARCO COMMERCIALE CASAMASSIMA sabato 9 marzo – Venezia , CC NAVE DE VERO

, CC NAVE DE VERO domenica 10 marzo – Collegno (TO), CC PIAZZA PARADISO

Sarà, poi, la volta del ritorno dal vivo dopo il concerto evento dello scorso 18 novembre in un Mediolanum Forum di Assago completamente sold out. Lo show è stata l’occasione per celebrare la fine del Supereroi Tour che ha registrato ovunque il tutto esaurito con 33 date e oltre 100mila biglietti venduti. E un anno di grandissimi successi e certificazioni con il brano Supereroi: dal podio a Sanremo a terza canzone più venduta del 2023 con oltre 300milioni tra stream e views.

A novembre 2024 Mr.Rain ha annunciato un tour nei palazzetti delle principali città italiane:

9 novembre – Ancona , Palaprometeo

, Palaprometeo 13 novembre – Montichiari (BS), PalaGeorge

(BS), PalaGeorge 15 novembre – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 28 novembre – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum 26 novembre – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 30 novembre – Milano, Mediolanum Forum

I biglietti per il tour sono acquistabili via TicketOne e nelle prevendite ufficiali.

