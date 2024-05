Artista del collettivo NUOVA EUROPA, Mantis racconta il nuovo album dal titolo ‘Mantistech Vol.3’ che unisce la techno a melodie intime.

Si completa la trilogia discografica di Mantis che – dopo i singoli Cristallide, Tossico, Sweet mama e Spleen! – ha pubblicato l’album ‘Mantistech Vol.3’. L’artista del collettivo NUOVA EUROPA propone un viaggio tra i generi attraverso luoghi concettuali che fanno incontrare techno e melodie più intime. Il progetto si configura come un concept album d’ispirazione kafkiana, in un continuo percorso di crescita e metamorfosi.

“Il disco chiude la trilogia Mantistech e funge da sintesi dei primi due dopo la tesi del volume 1 e l’antitesi rappresentata dal volume 2”, spiega Mantis. “Se nel primo disco ostentavo il divertimento come risoluzione al dolore e il secondo ne rappresenta le conseguenze, questo terzo volume parla dell’interiorità che si è sviluppata. [Nasce] da alcuni eventi e problematiche degli ultimi due anni attraverso la trasformazione che, nel concept, prende la forma di una crisalide di cristallo”.

Cover album da Ufficio Stampa

“Osservo, accetto e vivo vari ricordi che riguardano i miei problemi e storie che sono successe per poi arrivare alla realizzazione della verità infine a una metamorfosi che però non si conclude”, aggiunge l’artista. “Non c’è una trasformazione finale e il disco in realtà è una grandissima metafora che parla di crescita continua, con i propri dolori, difetti e pregi. È vedersi evolvere costantemente”.

LEGGI ANCHE: — Troye Sivan lancia tre remix inediti di ‘Honey’: «Un invito a esplorare le nostre diverse parti»

In questo senso, prosegue Mantis, il disco “rappresenta sia una crescita personale, perché ho dovuto esplorare dentro me stesso per poterlo scrivere, sia una crescita artistica. Abbiamo lasciato sempre techno e cassa dritta però abbiamo anche inserito sonorità che si avvicinano al punk, alla drum and base e alle ballad. A livello di testi è molto più intimo e penso che mi rappresenti: si avvicina molto di più a quello che vorrei essere come artista. Il messaggio che voglio lanciare è quello di credere nel proprio cambiamento e spero che le persone possano sentirsi comprese così come vorrei sentirmi più compreso io stesso”.

Di seguito la tracklist:

Ions Cristallide Spleen! Tossico Sweet mama Serpentino Zanne Neon Bejelith Culla d’oro

Autori e compositori: Mirko Filoramo (MANTIS), Alessandro Biagiotti (xx.buio)

Produttore: xx.buio

Label: NUOVA EUROPA

Foto da Ufficio Stampa