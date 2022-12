Måneskin, la tracklist dell’album ‘RUSH!’ e il nuovo singolo ‘Gossip’

Novità dai Måneskin che annunciano la tracklist del nuovo album atteso per il 20 gennaio e l’uscita del singolo ‘Gossip’ con Tom Morello.

L’attesa per il nuovo album dei Måneskin si fa fremente e il countdown può ufficialmente cominciare. La rock band italiana ha, infatti, svelato la tracklist di ‘RUSH!’, in uscita il prossimo 20 gennaio con 17 tracce (qui il pre-save). L’album è disponibile anche in pre-order a questo link nei formati fisici che includono le versioni standard, bianca, rossa e picture disk vinyl, special box set, CD e molti altri.

Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, ‘RUSH!’ è stato registrato a Los Angeles, Tokyo e in Italia e includerà i singoli già pubblicati Supermodel, Mammamia e The Loneliest. Ecco la tracklist ufficiale:

Own My Mind Gossip Feat. Tom Morello Timezone Bla Bla Bla Baby Said Gasoline Feel Don’t Wanna Sleep Kool Kids If Not For You Read Your Diary Mark Chapman La Fine Il Dono Della Vita Mammamia Supermodel The Loneliest

Inoltre, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno annunciato anche la release del singolo Gossip che vede un featuring d’eccezione. Al brano, infatti, partecipa il leggendario Tom Morello, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e molti altri.

Ma non c’è due senza tre. Per celebrare questo doppio annuncio, i Måneskin hanno pubblicato il brano La fine per regalare ai fan un’anticipazione di cosa potranno ascoltare in ‘RUSH!’.

La collaborazione con Tom Morello in ‘Gossip’

In merito alla collaborazione con Tom Morello nel singolo Gossip, Damiano ha dichiarato: “L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per essersi unito a noi per questo pezzo. È un onore per tutta la band!”.“Ha portato un po’ di Rage nei Måneskin!”, chiosa Ethan.

“Tom è uno dei più grandi musicisti che io abbia mai ascoltato e da cui abbia mai imparato”, sono le parole di Thomas. “Suonare con lui è un sogno che si realizza. È per me un dono enorme e una grande conquista in quest’anno incredibile!”. “La canzone nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto per molto tempo”, aggouge infine Victoria. “Poi il grande Tom Morello si è unito a noi e ha portato quel tocco in più alla classica irriverenza uptempo dei Måneskin”.

L’annuncio arriva mentre la band sta continuando il fortunatissimo Loud Kids Tour la cui tranche del 2022 chiude al Las Vegas. La tournée mondiale proseguirà poi nel 2023 in Europa e Regno Unito, e farà tappa in Italia nei più importanti palazzetti sino al gran finale. Quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio 2023, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 (SOLD OUT) e 25 luglio 2023.

