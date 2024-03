Si intitola ‘MAYA’ il nuovo progetto discografico di MACE la cui pubblicazione è annunciata per venerdì 5 aprile.

Dopo il singolo con Salmo e centomilacarie, il producer MACE annuncia l’uscita del suo nuovo album. Esce, infatti, il prossimo 5 aprile ‘MAYA’ ,(Island Records / Universal Music Italia), che verrà rilasciato nei formati CD, 2LP colorato e autografato e digitale su tutte le piattaforme di streaming.

Già in pre-save e pre-order, ‘MAYA’ – dalla filosofia induista “inganno” – risponde al desiderio di accompagnare l’ascoltatore in dimensioni immateriali, per un viaggio attraverso atmosfere psichedeliche insieme alle numerose voci ospiti. Dall’altra parte, c’è anche la volontà di tornare a un processo creativo che privilegia un lavoro collettivo.

Non a caso sono quindici gli strumentisti che MACE ha radunato in questo progetto. “Volevo approcciarmi a un disco totalizzante, che nascesse dal contatto, non da tanti mattoncini separati. – spiega MACE – È una modalità molto diversa rispetto a quella che è in voga oggi. Non singole session, ma periodi di vita vissuta insieme 24 ore al giorno per diversi giorni, nei colori delle campagne toscane, condividendo praticamente tutto, come un collettivo degli anni ‘70. In particolare avevo in mente i Funkadelic e il rock psichedelico, ma spesso non davo alcuna indicazione precisa. volevo che la musica si materializzasse, e noi fossimo semplicemente delle antenne, pronte a canalizzarla”.

“Tante delle idee in ‘MAYA’ sono apparse così, dall’interazione tra i musicisti più talentuosi che conosco, all’interno di una stanza piena di strumenti musicali. Sintetizzatori, strumenti indiani, fiati, arpe, chitarre, percussioni africane…ci sentivamo come i Pink Floyd a Pompei!”.

Il 18 ottobre 2024 MACE terrà il suo primo concerto al Forum di Milano, accompagnato fa musicisti, visual artist e diversi ospiti che si alterneranno sul palco. I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.it.

Foto Dubitante da Ufficio Stampa