È disponibile il trailer di ‘Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)’, il film concerto dal 15 marzo su Disney+.

Il 15 marzo arriva su Disney+ Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version), di cui è stato da poco rilasciato il trailer. Il film concerto arriva in esclusiva sulla piattaforma: l’artista 14 volte vincitrice del Grammy, in questo progetto, appare per la prima volta in versione integrale. Il film include il brano cardigan e quattro canzoni acustiche aggiuntive.

L’esperienza cinematografica dei record Taylor Swift | The Eras Tour è diretta da Sam Wrench. Il progetto ha incassato più di 260 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando il film concerto con il più alto incasso di tutti i tempi. Ora finalmente Taylor Swift | The Eras Tour arriva sulla piattaforma e potrà essere ammirato anche in modalità piccolo schermo.

Nel dare l’annuncio, Bob Iger – Disney CEO – ha dichiarato: «L’Eras Tour è stato un vero e proprio fenomeno che ha entusiasmato e continua a entusiasmare i fan di tutto il mondo. Siamo davvero felici di portare questo elettrizzante concerto al pubblico ovunque si trovi, in esclusiva su Disney+».