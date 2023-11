Le classifiche di fine anno, l’esperienza Replay e le tendenze musicali che hanno definito il 2023 su Apple Music: scopriamo insieme un anno di musica.

Il 2023 vede, ormai, stagliarsi all’orizzonte il suo tramonto e come ogni anno è tempo di fare qualche bilancio anche in musica. Ad aprire le danze è Apple Music che – dopo aver incoronato Taylor Swift Artista dell’Anno – svela le classifiche con i brani di maggior successo sulla piattaforma e su Shazam e, per la prima volta, anche le canzoni più cantate con Apple Music Sing. Non solo, è disponibile anche l’attesissima esperienza Replay che regala a ogni utente la propria colonna sonora degli ultimi dodici mesi.

Partiamo dalla Top 10 brani su Apple Music Italia, che vede in vetta CENERE di Lazza. “È stato un anno che difficilmente scorderò – commenta l’artista – Ringrazio tutte le persone che sostengono la mia musica e che hanno reso CENERE il brano più ascoltato su Apple Music”. Seguono, sul podio, Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 di Bizarrap, Quevedo (secondo posto) e Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè) di Finesse.

Tra le prime dieci posizioni, anche altri tre brani presentati all’ultimo Festival di Sanremo. Si tratta di Due Vite di Marco Mengoni, che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 in quarta posizione seguita da SUPEREROI di Mr.Rain (#5) e TANGO di Tananai (alla #7).

Questa la Top 10 italiana completa:

CENERE – Lazza Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap, Quevedo Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè) – Finesse Due Vite – Marco Mengoni SUPEREROI – Mr.Rain VETRI NERI – ANNA, Capo Plaza, AVA TANGO – Tananai CHIAGNE (feat. Lazza & Takagi & Ketra) – Geolier X CASO (feat. Sfera Ebbasta) – Geolier Mon Amour – Annalisa

Passando, quindi, a Shazam, la canzone che ricercata in Italia nel corso del 2023 è stata Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 di Bizarrap e Quevedo. A seguire, sul podio, uno dei brani che ha acceso l’estate italiana, ovvero ITALODISCO dei The Kolors (al secondo posto) quindi, in terza posizione, Flowers di Miley Cyrus. Tra i primi dieci brani in classifica compaiono, sull’ottavo gradino, i Måneskin con THE LONELIEST. Chiudono la Top 10 Mina & Blanco con Un Briciolo Di Allegria mentre l’artista più shazammato del 2023 in Italia è Sfera Ebbasta.

Le tendenze globali 2023

In vetta alla Top brani 2023 globale c’è Last Night di Morgan Wallen che segna il ritorno del country al primo posto (non succedeva dal 2019 con Old Town Road). Il brano, tra l’altro, ha infranto il record di canzone country con il maggior numero di giorni al numero 1 della Top 100 giornaliera globale. E sono ben undici, in totale, i brani country sono entrati nella classifica, rispetto ai quattro dell’anno scorso mentre ‘One Thing at a Time’di Wallen è al primo posto fra gli album dell’anno.

A conquistare, invece, la medaglia d’oro nella prima Top 100 del 2023: Sing, che riunisce i brani più cantati dell’anno con la funzione Apple Music Sing, c’è il duo J-Pop YOASOBIconアイドル (Idol). La stessa canzone è anche al numero 7 della classifica di fine anno dei brani più ascoltati, nella posizione più alta mai raggiunta da un pezzo J-Pop. Inoltre, è uno dei due brani J-Pop entrati nella Top 10 globale, con Subtitle degli OFFICIAL HIGE DANDISM al decimo posto. Un nuovo record per questo genere.

Bene anche l’Afrobeat. La star nigeriana Rema domina la classifica Top 100 del 2023: Shazam con il suo brano Calm Down, a dimostrazione della crescente popolarità della musica africana su Shazam. Inoltre, il remix della traccia con Selena Gomez è al numero 12 della chart globale dei brani più ascoltati, la posizione più alta di sempre per una canzone africana.

Anche la musica R&B è una presenza molto forte nelle classifiche di fine 2023 grazie a ‘SOS’ di SZA, secondo album più ascoltato dell’anno su Apple Music a livello mondiale. Ed è sempre di SZA – Kill Bill – la canzone che domina la Top 100 del 2023: testi più letti. Così, con tre pezzi nella Top 10, l’R&B è il genere con più canzoni nei primi dieci posti in classifica. In totale, la classifica include quattordici brani R&B, rispetto agli undici dell’anno scorso.

Tra le classifiche Apple Music di fine anno anche quella dedicata al fitness, con al primo posto Do It All Again (feat. Jordan Shaw) del duo dance britannico Punctual, e quella dei cantautori più ascoltati, che premia Drake per il maggior numero di streaming. Tutte le classifiche sono disponibili su Apple Music.

Replay 2023 di Apple Music: come rivivere la colonna sonora personale

L’esperienza Replay di Apple Music permette agli abbonati di esplorare la propria colonna sonora personale del 2023. Con accesso a informazioni dettagliate sulle abitudini di ascolto e un video di highlight personalizzato, gli utenti possono rivivere i brani, gli album e gli artisti che hanno dominato la loro playlist.

Per accedere all’esperienza Replay, basta visitare replay.music.apple.com ed effettuare l’accesso con l’ID Apple utilizzato per Apple Music. Le informazioni possono essere facilmente condivise sui social media e su diverse piattaforme di messaggistica. Apple Music Replay è disponibile tutto l’anno per consentire a chi ama la musica di continuare ad ascoltare, esplorare e condividere.

